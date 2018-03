Vydání je „na hraně zákonnosti“, říká Nikulinův právník. Pelikánův postup chce nechat prověřit

Advokát Martin Sadílek, který zastupuje údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, považuje rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) o vydání Rusa do USA za nestandardní, podle něj je „na hraně zákonnosti“. Upozornil na to, že i proti tomuto ministrovu rozhodnutí je podle něj možné podat stížnost. Nikulin také podal kasační stížnost proti rozhodnutí, kterým soud zamítl jeho nárok na udělení azylu v ČR. Postup ministra chce Sadílek nechat prověřit.

Česko vydalo Nikulina do USA, odletěl v noci na dnešek. Na twitteru to uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Ministru spravedlnosti umožnilo učinit tento krok rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl Nikulinovu stížnost jako zjevně neopodstatněnou.

Nikulinův advokát Martin Sadílek se o vydání svého klienta dozvěděl z médií. „O rozhodnutí Ústavního soudu jsem se dozvěděl dnes, dnes jsem otevřel datovou schránku a zjistil jsem, že mi včera odpoledne bylo doručeno rozhodnutí,“ řekl ČTK.

Rozhodnutí Pelikána o vydání Nikulina ale podle Sadílka brání řízení o tom, zda má Rus nárok na humanitární azyl v ČR. V březnu pražský městský soud potvrdil, že Rus na azyl nárok nemá, Nikulin ale proti rozhodnutí podal podle Sadílka kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). „Minulé úterý bylo panu Nikulinovi doručeno rozhodnutí městského soudu o zamítnutí žádosti o azyl a on téhož dne podal k NSS kasační stížnost. A ta by měla mít ze zákona odkladný účinek,“ upozornil Sadílek. Pelikán by podle něj v tuto chvíli neměl mít možnost a právo Nikulina vydat.

Sadílek dodal, že Pelikánovo rozhodnutí mu zatím doručeno nebylo, poukázal však na to, že i proti jeho rozhodnutí je možné podat stížnost. „Pokud by byl pan Nikulin vydán, aniž by této možnosti mohl využít, tak se mi to jeví na hraně zákonnosti,“ řekl právník.

Dodal, že právní možnosti na zvrácení rozhodnutí soudů jsou, zmínil například možnost podání ústavní stížnosti pro podjatost soudů, které rozhodovaly. „Nicméně pokud je opravdu tímto způsobem odpraven do USA, tak se domnívám, že jeho faktické, fyzické navrácení je velmi obtížně realizovatelné,“ řekl Sadílek. „Bezesporu učiním veškeré právní kroky k tomu, abych postup pana ministra prověřil,“ dodal.