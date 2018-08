Vyhrála ČSSD boj o státní rozpočet? K tlaku na Babiše přispěly i odbory, své si ještě řekne Zeman

Jednání okolo státního rozpočtu se chýlí ke konci. V pátek ráno budou s premiérem jednat odbory. Právě ty vyvíjely na kabinet výrazný tlak ohledně růstu platu státních zaměstnanců. Na jejich stranu se postavila i sociální demokracie. Dohoda na osmiprocentním navýšení, na níž se koaliční partneři shodli, tak může vypadat jako „výhra“ sociální demokracie. Ani to ovšem neznamená, že má slabší koaliční partner na rozpočet výrazný vliv. Zasahovat do něj navíc možná bude i prezident Miloš Zeman.

Špičky ANO a ČSSD ve středu vystoupily společně s tím, že vláda přidá tři miliardy korun do objemů prostředků na platy státních zaměstnanců. Jednání s odbory přijde na řadu v pátek. Odboráři si sice pochvalují navýšení financí, stěžují si ale na nedostatek informací ohledně jejich rozdělení.

„Vítáme to, že vláda přihodila tři miliardy korun do objemu prostředků na platy. Bohužel ale známe jen obecný rámec, tedy že chtějí, aby se přidaly do platových tarifů všech zaměstnanců čtyři procenta (výjimkou jsou učitelé a nepedagogičtí pracovníci ve školství – pozn.red.) a že chtějí dát příslušníkům bezpečnostních sborů pouze dvě procenta do tarifů,“ říká pro INFO.CZ předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

„Já věřím, že je to racionální základ pro určitou dohodu. Otázkou je, jak se k tomu vládní strana postaví. My nezpochybňujeme ten balík peněz, ale chceme lepší přerozdělení,“ dodává.

Jak už INFO.CZ dříve informovalo, odbory chtěly s premiérem jednat už v průběhu minulých měsíců. Babiš ale schůzku posouval. Odboráři si přitom stěžovali, že může být schůzka tak dlouho posunovaná, až bude pozdě.

„Existovala dohoda, že se sejdeme poté, co ministerstvo financí vydá predikci po 20. červenci. A to jsme se nesešli. Setkáme se až na úplném konci srpna, kdy oni už (členové kabinetu – pozn.red.) se víceméně dohodli, připravil se státní rozpočet, který má vláda projednat 19. září. Není tu žádný časový prostor. V pátek nás zřejmě postaví před hotovu věc,“ mírní Bednář představu, že v tomto bodě „zvítězily“ odbory, případě sociální demokracie.

Druhým bodem, který může vzbuzovat dojem, že se sociální demokracii daří prosazovat své představy, je schválení navýšení důchodů.

I to je ovšem věc, která přidává politické body zároveň hnutí ANO a Babiš se na ní se sociální demokracií výrazněji nedohadoval. Otázkou tak zůstává, jak výrazný je reálný vliv sociálních demokratů na vyjednávání o státním rozpočtu.

„Myslím si, že se snaží si postupně vybudovávat určitý prostor. Původně jsem měl pocit, že je až příliš krotká, že je málo ofenzivní v tom, na co se budou peníze ze státního rozpočtu vydávat i jak do něj prostředky získávat,“ popisuje pro INFO.CZ politolog z Masarykovy demokratické akademie, sociálnědemokratického think-thanku, Lukáš Jelínek.

„Myslím, že se v posledních týdnech začala výrazně otrkávat a z mého pohledu to hodně souvisí s novou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou,“ dodává.

Výraznou roli hrají ale i zmíněné odbory. „Ty jsou velmi ofenzivní a sociální demokracie si nemůže dovolit, aby byly nakonec jako alternativy k politické pravici vnímány právě odbory,“ tvrdí politolog.

Odbory před tím, než padla dohoda o navýšení platů státních zaměstnanců, nepřímo pohrozily, že by mohlo před podzimními volbami dojít i ke stávce.

„Babiš na odbory nemá páky, jsou pro něj obtížným soupeřem. Pro něj je tak výhodnější uzavřít dohodu s ČSSD a pak za nimi jít společně,“ míní Jelínek.

Rozdíly mezi názory ANO a ČSSD by se podle něj mohly mnohem podstatněji projevit v případě proplácení prvních tří dnů nemocenské nebo u zálohového výživného.

Do jednání vstupuje ještě jeden hráč: prezident Miloš Zeman. Ten chce být přítomnem v půlce září na jednání vlády, kde se bude schvalovat rozpočet. Jeho ekonomické představy se přitom blíží více hnutí ANO než sociální demokracii.