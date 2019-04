Výměny ministrů? Babiš odvádí pozornost od svých kauz a funguje mu to, tvrdí Dvořáková | info.cz

Na odchodu ministra Kněžínka je pro mnohé pozorovatele pozoruhodné jeho načasování. V uplynulých dnech jsme se sice dozvěděli, že Andrej Babiš Janu Kněžínkovi vytýkal nevýraznost, a objektivně vzato je fakt, že šéf resortu spravedlnosti nepatřil k nejviditelnějším ministrům, přesto se celá záležitost posunula do nové roviny tempem, které poutá pozornost.

Faktem je, že se Kněžínek premiérovi znelíbil. Své k tomu v týdnu napsal třeba server Neovlivní.cz. Babišovi hrozí obžaloba a Kněžínek – cituje server úředníka, který s již dosluhujícím ministrem dlouhodobě spolupracuje – neudělá nic, za co by ho jednou mohli zavřít. Je prý přitom evidentní, že Babiš potřebuje v čele resortu někoho, kdo mu půjde pokud možno na ruku – „pružného ministra“, jak stojí ve výše odkazovaném textu. „Mimo jiné proto, že by se podle svých spolupracovníků rád zbavil nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. A k němu lze přiřadit v podstatě stejnou charakteristiku jako ke Kněžínkovi. Také neudělá věci, s nimiž není ztotožněný,“ uvedl server na začátku tohoto týdne.

Politoložka Vladimíra Dvořáková si v té souvislosti všímá, že Babiš stojí v čele hnutí, které se ani nesnaží generovat kandidáty do vlády. „Vůbec z něj nerekrutuje politiky, což je jednou z klíčových funkcí politických stran. Tak jako někteří politici mívali soukromou armádu, tak on má soukromou stranu, jenom aby mu dodávala mocenskou váhu. Je v tom jeho síla, ale možná také slabost,“ uvažuje Dvořáková v rozhovoru pro INFO.CZ. Fakticky je tak podle jejích slov celá členská základna hnutí ANO pouhým „křovím“ Babiše.

Pozoruhodný je podle Dvořákové také sled událostí. A to nejen kvůli možné obžalobě premiéra. Podle politoložky je na celém procesu, kdy se nejdřív oznámí změny jednoho, případně dvou ministrů, následně se v médiích spekuluje o dalším, načež on následně vystoupí s tím, že končí dobrovolně, patrná úspěšná snaha odpoutat pozornost od jiných problémů. Počínaje kauzou v Brně střed, která se dotýká například i Jaroslava Faltýnka, přes hrozbu obžaloby a konče dalšími problematickými momenty Babišova vládnutí konče.

Demontáž základních prvků právního státu lze podle Dvořákové ilustrovat také na tom, jak Babiš nedávno zaútočil na Nejvyšší kontrolní úřad. „Nejvyšší kontrolní úřad není marketingovou agenturou. Je to Ústavou vytvořený nezávislý orgán pro kontrolu hospodaření se státním majetkem. A zákon mu ukládá posuzovat účelnost, hospodárnost a efektivitu. Přesně to Úřad udělal. Neochota připustit kritiku je cestou do pekel s dopadem na všechny,“ zdůrazňuje Dvořáková s tím, že by si premiér standardně fungující země neměl podobný výpad na instituci typu NKÚ vůbec dovolit.

Ostatně i to byl jeden z důvodů, proč část opozice oznámila svolání mimořádné schůze sněmovny. Jana Kněžínka nahradí ve funkci ministryně spravedlnosti Marie Benešová. A je jisté, že tato výměna bude dalším z témat, o kterých se bude před schvalováním programu této schůze v dolní komoře diskutovat a která tam opozice podrobí kritice. Přitom platí, že nominace Benešové je nehledě na výše zmíněný souběh s vyšetřením kauzy Čapí hnízdo krajně nevhodná a destruktivní pro tuzemskou justici. Proč přesně, jsme popsali v komentáři ZDE.