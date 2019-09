Vymyslel, jak přeměnit poušť v zelenou oázu. Český podnikatel vidí budoucnost v řasách | info.cz

Zanedlouho bude prezentovat český patent, jak ozelenit poušť, na výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Už teď má přitom o jeho vynález zájem Saudská Arábie. Petr Kaštánek z firmy EcoFuel vidí v řasách nejen řešení nedostatku vody, ale i budoucnost pro léky, jídlo, kosmetiku, hojení ran či paliva. „I když to poslední se nám ukázalo jako poněkud slepá cesta, protože svítit, topit a jezdit na řasy, je fakt drahé,“ říká Kaštánek v rozhovoru pro INFO.cz.

Z vašich projektů mě nejvíce zaujal ten na ozelenění pouště v Saudské Arábii. Můžete mi ho přiblížit?

V minulosti jsme se hodně věnovali výzkumu mikrořas a vývoji bioreaktorů, kde se řasám dobře daří a množí se. Včetně dalších technologií na jejich využití – ať už pro tvorbu inovativních krmných směsí pro zvířata, doplňků stravy pro lidi a podobně. Tuto etapu teď završujeme tím, že máme zařízení, které jsme si už nechali patentovat a poprvé jej představíme světu. Vzniklo v rámci projektu Bioraf, podpořeného od TAČR. Celé to bude součástí českého pavilonu na EXPO v roce 2020 v Dubaji a dost se na to těším. Vlastně odprezentujeme velkou a dost důležitou technologii, kterou jsme vyvinuli spolu s ČVUT.

Jak si to mám jako laik představit?

Jde o systém, jenž ze vzduchu kompenzuje vodu. Ta jde poté na náš bioreaktor s řasami a takto „biotizovaná“ řasa teče do pouštního písku, který zúrodňuje.

Takže se z bioreaktorů bude vypouštět voda s řasami a poušť se pak zazelená?

Ne v celé poušti. Bude to samozřejmě jen v určitých cílených oblastech, kde to má smysl udělat. Naše řasy a bioreaktor pomáhají vytvořit specifické mikrobiální prostředí a zajistit taková společenstva, která umožní zeleni růst. Přes náš reaktor se tudíž bude produkovat suspenze řas. Ty se ještě budou obohacovat o další přátelské bakterie a to celé se pak využije na kapénkovou závlahu.

Jak jste je vypěstovali?

Jde o speciální půdní řasy, které se izolovaly ze zeminy. Ony při svém růstu totiž vylučují do půdy látky, které tam jednak pomáhají vázat vodu a také podporují klíčení a růst rostlin. Říká se tomu zelená chemie. Mimochodem, v rámci tohoto projektu jsme se také zaměřili na využití a přeměnu biomasy na produkty s vysokou přidanou hodnotou a na alternativní zdroje energie. Díky novým navrženým rafinačním postupům umíme dělat nejen zmiňovaná krmiva a hnojiva či třeba potravinové doplňky, ale rovněž biopaliva nové generace a produkovat energii z biomasy. Dnes je jíme, nebo nám pomáhají k hojení ran či ke krásné pleti, ale má původní myšlenka byla, že na řasy jednou budeme i jezdit, létat či svítit. Existují totiž mikrořasy, které vytváří oleje, a ty se dají využít právě třeba jako palivo.

Nebo se na nich dá usmažit řízek?

Dá, jen by byl asi hodně drahý. Což je i důvod, proč má původní myšlenka o biopalivech vzala za své. Ukázalo se, že udělat biopalivo z řas je technicky krásně možné, ale příliš nákladné. I proto jsme se orientovali na izolování více exkluzivních látek z řas a pustili se do hojení ran a kosmetiky. Povedlo se nám vytvořit látku, která je účinnější než kyselina hyaluronová, jež má velmi unikátní účinky na pleť a pak také umíme vytvořit něco, co velice dobře ochrání pleť proti spálení na slunci.

Vraťme se k poušti. Už to reálně někde funguje, že se zazelená?

Co vím, jeden z šejků natolik toužil po zeleném paloučku pro své dostihové velbloudy, že ho naše technologie velmi zaujala, aniž jsme ji tam ještě stihli odprezentovat.

Jinak myslím, že je jen otázkou času, kdy se bioreaktory ještě více rozšíří. A nejde tu jen o pouště. To potenciální využití je totiž velké. Řasy mohou dobře posloužit i na vyschlých půdách, kde chybí vláha, to znamená ve velmi blízké budoucnosti i u nás. Mohou zvyšovat úrodnost zemědělcům a jsou řešením pro období nedostatku vláhy a stále větší sucha, které nás už teď trápí a musíme mít pro ně řešení. Ono je to logické, nenechat vodu z půdy odpařovat neúčelně, ale využít tu kapénkovou závlahu, kterou přivedete až ke kořenům rostlin. Místo umělých hnojiv se dá přidat jeden specifický kmen řasy a ten nejenže vláhu rostliny lépe a cíleně využije, ale ještě se tím zvýší zemědělské výnosy.

A máte už nějaké pozitivní výsledky?

To vše již dlouho na Botanickém ústavu Akademie věd testuje kolega docent Miroslav Vosátka. A je docela jasně vidět rozdíl ve výnosech i v efektivitě, byť zatím jen na malém prostoru a ne na rozsáhlých polích. Srovnává se produkce rostlin v písku a v klasické půdě versus závlaha mikrořasami a symbiotickými bakteriemi. A je jasné, že řasy umí zvýšit i něco, čemu se říká zádržnost vody v půdě. Jsou už teď přirozenou součástí něčeho, čemu se říká biologická půdní krusta. To jsou společenstva mikroorganismů, které jsou nezbytné k tomu, aby byla půda úrodná. Jde o řasy, houby, bakterie a další mikroskopické organismy, které žijí ve vzájemné symbióze s rostlinami a umožňují jim efektivněji vázat nějaké látky, třeba dusík nebo fosfor.

Extrém je pouštní písek, který samozřejmě nic takového neobsahuje. Ukazuje se ale, že když mu přidáme mikrobiologii, zlepší se kvalita i prostředí pro růst rostlin. A výsledky jsou dost prokazatelné.

Takže čistě laicky: když budeme zavlažovat české lesy řasami, ubudou holiny i u nás?

Z vlastní zkušenosti vím, protože jsem i já sám dělal na vlastní zahrádce řadu experimentů, kdy jsme třeba na část trávníku aplikovali právě ty naše řasy a na další čtverce pouze vodu či vodu s chemickým hnojivem, že takových výsledků lze dosáhnout. Nejvíc bujné zeleně bylo právě v těch místech, kam jsme aplikovali řasy. A to i přes velké sucho.

Mluvíte o řasách skoro tak, jako byste se do nich zamiloval… Čím je taková pro laika vlastně prapodivná věc tak výjimečná?

Žil jsem v dětství dva roky na Kubě, díky práci otce na tamní akademii věd. A možná v tom také hraje roli fakt, že to bylo v takovém tom citlivém chlapeckém období, kdy jsem navíc četl kupu cestopisů a objevitelských záhad, což napomohlo, že jsem měl touhu stejně jako táta objevovat zajímavé světy. Navíc blízkost moře... Proto rád plachtím a objevuji řasy. Ony se totiž dají najít úplně všude – počínaje horkými prameny až po severní pól. Takový jiný organismus skoro neexistuje.

Ale jinak k samotným řasám. Ony jsou skutečně moc zajímavé. Obsahují široké spektrum bioaktivních látek. Pomáhají nám k lepšímu zdraví či produkci potravin. Druhá věc je, že se živí skleníkovými plyny a slunečním svitem. A z toho produkují biomasu. Takto vznikají zase další zajímavé látky s širokým využitím. My se třeba zaměřili také díky grantům na to, jak získávat účinné látky pro kosmetický průmysl. Dnes umíme z řas izolovat různé antioxidanty, pigmenty, oleje… Mají silné protizánětlivé účinky, takže umí potlačit bakterii, která způsobuje akné a při hojení ran zase fungují jako účinné antibakteriální léčivo. Využít se dají i při atopickém ekzému nebo na hojení ran.

Jaké další využití řasy pro budoucnost lidstva ještě mají?

Vzhledem k tomu, že řasa je organismus, kde probíhá rychlý růst, protože disponuje fotosyntézou, ale zároveň má nejrychlejší dobu zdvojení ze všech podobných organismů, nebo-li chcete-li, dobu vlastní reprodukce, je velmi perspektivní. Navíc také díky tomu rychle vytváří kyslík a biomasu. Pro svůj růst naopak potřebuje dusík, fosfor a oxid uhličitý. Už z toho prostého výčtu jde o něco, co je velmi dobře připraveno k využití v kosmonautice. Řasy prostě umí sníst, co je naším odpadem a vyprodukovat z toho něco, co je pro nás velice prospěšné.

A ten vesmír?

Úvaha, že to budou právě řasy, které se na kosmických lodích a při osídlování jiných planet budou jíst či používat k recyklaci odpadů, je poměrně známá. A i my máme v jednom projektu výzkum velmi specifické řasy, která se vyšlechtila tak, aby nebyla zelená (ztratila chlorofyl) a nepotřebovala k životu slunce. Je žlutá, protože obsahuje vysoké množství luteinu, což je jinak látka využívaná pro ochranu očí. Neroste na slunci, ale v bioreaktorech, kde ji krmíme cukrem nebo odpadním glycerinem z výroby biopaliv. Zlatožlutá řasa se podobá svými účinky na imunitu a lidské tělo známé zelené chlorele, ale dá se z ní navíc extrahovat zlatý olej a v dalším kroku polysacharid. Zatím nepopsaná nová látka, jak teď zjistila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

A ukázalo se, že ten polysacharid má silné imunostimulační účinky, tudíž je potenciálně široce využitelný v léčivech. To, co nám zůstane po izolaci těchto dvou látek, je vlastně proteinový koncentrát. A ten využíváme pro produkci funkčních potravin, právě se z něj chystáme nově vyrábět proteinové nápoje. Což je přesně potravina vhodná pro posádku kolonizující cizí planety. Náš partner navíc už testuje výrobu řasových párků a paštik.