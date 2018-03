Vyplácení nemocenské v prvních dnech? Návrh hnutí ANO mimořádně probere tripartita

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula ČTK řekl, že takzvaná karenční doba bude jediným bodem jednání, jeho účastníci zatím ale nedostali podklady s bližšími parametry návrhu. "Nikdo nemá žádný podklad, takže je otázkou, zda nějaký bude, nebo to bude formou informace či pohledu jednotlivých stran," řekl. Už ve středu přivítal souhlas vlády s poslaneckým návrhem ČSSD, kterým by bylo proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci znovuzavedeno. Odbory budou prosazovat, aby výše nemocenské v prvních dnech nespadla pod 60 procent průměrného denního výdělku.

Podle Hospodářské komory návrh vyplácet nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci nevyřeší problém nárůstu fiktivní nemocnosti, přičemž náklady ponesou zaměstnavatelé i stát. Podle komory se mimo jiné sníží příjmy z odvodů na sociální a zdravotní pojištění a porostou náklady ve zdravotnictví. Z toho důvodu trvá na zachování karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské zdarma, sdělil ČTK její mluvčí Miroslav Diro. Pokud by byla karenční doba zrušena, měli by se na tom podle komory zaměstnanci finančně podílet.

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů se zrušením karenční doby zásadně nesouhlasí. Pokud by byla prolomena, požaduje, aby byla zaměstnancům znovu zavedena sazba 1,1 procenta na nemocenské pojištění. Chce rovněž sazbu 25 procent v prvních třech dnech, jak tomu bylo u nemocenského pojištění v roce 2004. Ke kompenzaci náhrady mzdy po dobu trvání prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti žádá snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatelům o 0,2 procentního bodu.

Návrh ČSSD počítá s tím, že by zaměstnanci dostávali i v prvních třech dnech 60 procent platu. V souvislosti s tím, že náklady by nesl zaměstnavatel, navrhuje ČSSD zároveň snížení nemocenských odvodů zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným o 0,2 procentního bodu. Vládní legislativci v té souvislosti uváděli, že by státní rozpočet přišel až o tři miliardy korun ročně.

Babiš prohlásil, že chce hledat řešení, které bude mít co nejmenší dopad na ekonomiku.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z nemocenského pojištění. Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté úpravu nechali v platnosti.