Vypovězení ruských diplomatů je reálné. Česko a další státy EU by to mohly udělat už v pondělí

Dvacítka členských států EU, včetně České republiky, by mohla v reakci na otravu bývalého agenta ruské vojenské rozvědky Sergeje Skripala vypovědět ruské diplomaty už v pondělí. S odkazem na nejmenovaný diplomatický zdroj o tom napsal zpravodajský web CNN. O pondělku jako o možném datu vyhoštění ruských diplomatů píše i britský list The Times. V pondělí má být k několika týdenním konzultacím odvolán velvyslanec EU v Rusku. Premiér Andrej Babiš dnes na dotaz ČTK, zda může informaci o pondělním termínu vypovězení ruských diplomatů z ČR potvrdit, pouze v sms zprávě odpověděl: "Jak jsem již oznámil, budu to řešit v pondělí s ministrem zahraničních věcí (Martinem Stropnickým) ."