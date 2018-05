Výroba sem, výroba tam. Ovčáček žehlí Zemanův výrok o novičoku

Maturanti i jejich rodiče každoročně kritizují závěrečné zkoušky z češtiny, protože jim přijde, že mnohá pokročilá pravidla jsou pro život zbytečná. Po současném vývoji kolem kauzy novičok v Česku se ale ukazuje, že podobných znalostí nikdy není dost. Prezident Zeman minulý týden uvedl, že v České republice se vyráběl a testoval jed novičok. Zástupci BIS i Vojenského zpravodajství to na schůzce s premiérem v demisi Andrejem Babišem odmítli – látka se tu nevyráběla, neskladovala ani nevyvíjela. Vzniklý rozpor se v České televizi rozhodl vysvětlit Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček, který ale věnoval 13 minut jazykovému rozboru, aby dokázal, že prezident přece mluvil pravdu. A pokud náhodou ne, bylo to přeci jen nepodstatné slovíčkaření.

„Jak pan prezident, tak pan premiér i všichni ústavní činitelé se shodují v tom, že Česko se nepodílelo na událostech ve Velké Británii, a tudíž ruské obvinění je lživé,“ uvedl Ovčáček úvodem. V rozhovoru pro ČT měl vysvětlit, proč se lišilo Zemanovo vyjádření o výrobě a testování novičoku od oficiálních závěrů vojenské i civilní zpravodajské služby, které takovou skutečnost dnes při jednání s premiérem Andrejem Babišem vyvrátily.

Výroba nebo mikrosyntéza?

Prezidentův mluvčí nicméně žádný rozdíl ve vyjádřeních nevidí a odmítá připustit, že by Zemanův minimálně nepřesný slovník mohl mít nežádoucí důsledky. „Je to otázka mediální hysterie. Bavíme se pouze o terminologii,“ odpověděl. Ta je skutečně základem celého sporu, má ale zásadní důsledky.

Látka ze skupiny novičoků totiž vznikla při mikrosyntéze, ale nebyla izolována a poté zanikla. To vše v mikroskopickém množství, které nemohlo uniknout z laboratoře. Podle odborníků se zde navíc testovala jiná látka, než byla ta, která začátkem března otrávila v britském Salisbury bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru.

„Byl u nás vyráběn a testován novičok.“ Miloš Zeman na TV Barrandov

Prezident ve svém vyjádření pro televizi Barrandov ale tyto okolnosti přešel – mluvil otevřeně o „výrobě a testování látky“, což značí masovou produkci a skladování. Odvolával se na vojenskou rozvědku a jeho vystoupení podle očekávání ihned posloužilo ruské propagandě, která se následně znovu ohradila proti britskému nařčení z otrávení Skripala.

Ovčáček vysvětluje

Jiří Ovčáček dnes v ČT připustil, že význam termínů mikrosyntéza a výroba je rozdílný a snažil se negativní vyznění prezidentových slov zmírnit návrhem, aby se používal dle něj neutrální termín „vznik“. „Já se snažím nabídnout i českým médiím východisko ze vzniklé situace,“ uvedl a označil současnou situaci za mediální bouři.

Moderátorka ČT se ho ale dále ptala, zda prezident přece jen uvedením nepřesných termínů neposloužil Rusku a neuvedl mylné informace. „Byl bych nerad, abychom se dostali do doby středověku, kde se diskutovalo, kolik andělů se vejde na špičku jehly. My se dostáváme do absurdní debaty,“ řekl Ovčáček, který příměr s anděly a jehlou použil v rozhovoru celkem třikrát a ještě ho uvedl na svém twitteru. „Máte, paní redaktorko, vždycky dvě možnosti. Buď můžete lhát, a nebo říct pravdu. Pan prezident zvolil druhou možnost a teď se bavíme jen o terminologickém upřesnění, což je debata velmi důležitá. To, že ruská propaganda zneužije nějaké vyjádření, tomu přece nemůžeme nikterak zabránit,“ dodal mluvčí, podle kterého prezident při svém vystoupení nechyboval, ačkoli Česko fakticky označil za výrobce zmíněného jedu.

Jinak to ovšem vidí někteří politici, kteří apelovali na premiéra, aby se kvůli kauze novičok a Zemanovým vystoupením sešla mimořádně Sněmovna. Premiér v demisi Andrej Babiš to odmítl. „Dokážete si představit, že by Poslanecká sněmovna několik hodin projednávala otázku terminologie výroba-vznik-mikrosyntéza?“ uvedl Ovčáček, který Babišovo rozhodnutí vítá. „My jako poslanci potřebujeme ověřit, zda si prezident nevymýšlí, zjistit, jak to skutečně je,“ uvedl včera poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík, který Zemana označil za „neřízenou střelu“. Podle dalších politiků mohou prezidentova vyjádření poškodit republiku v zahraničí a postavit ji proti spojencům.

Poslední minuty Ovčáčkova vyjádření pro Českou televizi se pak nesly už v čistě filologickém duchu o rozdílech mezi slovy výroba, vznik a mikrosyntéza. „Já si přijdu, jako kdybych hovořil s nějakým ústavem a ne s Českou televizí,“ dodal se smíchem Ovčáček, který odmítl odpovědět, proč jím navrhované neutrální slovo „vznik“ nepoužil i prezident ve svém čtvrtečním vyjádření.