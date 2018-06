Vyšší mzdy jsou nesmysl, Češi si je nezaslouží, řekl exprezident Klaus

Růst ekonomiky i nízká nezaměstnanost katapultovaly průměrnou českou mzdu nad hranici 30 tisíc korun měsíčně. Ačkoliv se jedná o historické maximum, ve srovnání se Západem Česko stále zaostává. Podle bývalého prezidenta Václava Klause si však Češi větší mzdy zatím nezaslouží, finanční ohodnocení je podle něj „takové, jaké je“. Uvedl to na ekonomickém semináři s názvem "Jsou u nás mzdy opravdu nepřirozeně nízké," který pořádal Institut Václava Klause.

Podobný postoj jako Klaus zastávala také ekonomka Hana Lipovská z Masarykovy univerzity v Brně. Podle ní je důležité klást si především otázku, zda jsou mzdy nízké nepřiměřeně, a to s ohledem na ostatní ekonomické faktory.

Poukázala tak na časté srovnávání s Německem, kde se průměrná mzda pohybuje kolem hranice 90 tisíc korun. Lipovská však připomněla, že po přepočtení odlišných cenových hladin a vyšší produktivity práce v Německu jsou úrovně mezd srovnatelné.



„Průměrná mzda by v Česku po započtení produktivity měla být na úrovni Portugalska nebo Řecka. A to skutečně je,“ dodala Lipovská, podle které však stát práci uměle prodražuje. Problémem je pro Lipovskou také množství nadnárodních korporací, které do Česka údajně nalákaly dřívější vlády skrze pobídky a dotace. Problém viděla Lipovská také v nepřiměřeném tlaku odborů.



