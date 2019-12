Vyšší nezaměstnanost a slabší průmysl. Co všechno čeká českou ekonomiku v příštím roce? | info.cz

Zatímco letos poroste česká ekonomika asi o 2,5 procenta, panuje mezi ekonomy shoda, že se toto tempo příští rok sníží. Nejoptimističtější scénář předkládá Česká národní banka, která počítá s expanzí o 2,4 procenta, Česká bankovní asociace či analytický tým Raiffeisenbank ve své prognóze čekají dvouprocentní růst.

„Pokud jde o tuzemské faktory růstu, na předpokládané růstové dynamice se bude podílet především spotřeba soukromá, ale také spotřeba vládní. Přitom platí, že významnou roli při stimulaci soukromé spotřeby v současnosti hraje fiskální politika prostřednictvím výrazného zvýšení penzí a růstu mezd ve veřejném sektoru,“ odhadují ekonomové České bankovní asociace.

Největší rizika podle odborníků číhají za hranicemi: slabý evropský ekonomický růst, zpomalování Německa, obchodní války či nejistoty spojené s odchodem Velké Británie z EU.

Otázkou proto je, v jaké kondici se příští rok ocitne tuzemský průmysl, který je právě na největší evropskou ekonomiku, na Německo, velmi silně navázaný. „Až na některé výjimky, jako například produkce elektrických zařízení, výroba klesá v celé řadě průmyslových odvětví. Situace u našich hlavních obchodních partnerů v čele s Německem zůstává nejistá, i když v posledním období předstihové indikátory naznačují určitou stabilizaci a zlepšení vyhlídek směrem do budoucna,“ analyzují ekonomové Raiffeisenbank. Ti pro letošní rok předpokládají růst tuzemského průmyslu jen o 0,6 procenta, v roce 2020 by měla výroba dosáhnout černé nuly. Pozitivní zpráva však je, že český průmysl by se v příštím roce měl odrazit ode dna a do dalších let by měl znovu nabrat dech.

Růst nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti v Česku, dnes jedna z nejnižších v celé Evropské unii, by měla dosáhnout hranice a znovu začít růst. Ekonomové i ministerstvo práce ve shodě předpokládají, že příští rok budou bez práce víc než tři procenta lidí. „Poslední listopadový údaj o nezaměstnanosti naznačil otočení trendu, zpomalení z Německa se již postupně přelévá do tuzemské ekonomiky, což se s jistým zpožděním začíná projevovat také na trhu práce. Nejnižší hodnoty tak nezaměstnanost zřejmě brzy nechá za sebou. V následujících měsících můžeme očekávat, že bude lehce růst a dostane se v průměru nad tři procenta, přesto by i nadále měla být nejnižší v EU,“ předpokládá Raiffeisenbank.

Zdražování, tedy míra inflace, by v příštím roce – i vzhledem k předpokládanému růstu nezaměstnanosti – mělo zpomalit. „Očekávání hlavních ekonomů bank se shoduje na postupném snižování míry spotřebitelské inflace k cíli ČNB z přibližně 2,7 procent letos na 2,3 procenta napřesrok,“ vysvětluje Česká bankovní asociace.

Podle analytiků Raiffeisenbank bude růst inflace v příštím roce podpořený zvýšením spotřebních daní na alkohol a tabák, opačné tlaky pak lze očekávat v květnu přeřazením některých služeb do druhé snížené sazby DPH. „V roce 2020 by se v růstu cen mělo začít projevovat postupné zpomalování ekonomiky a s tím spojené odeznívání napjaté situace na trhu práce. Stejně tak i utlumený cenový růst v zahraničí bude přes ceny dováženého zboží zpomalovat tuzemskou inflaci,“ uzavírá predikce Raiffeisenbank.