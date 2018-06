Z tolerance se stala strana tichého společníka. Duka zkritizoval sílící komunisty

Kardinál Dominik Duka před dvěma měsící zkritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že se v době, kdy do Česka dorazily ostatky kardinála Berana, účastnil sjezdu KSČM. Co si kardinál myslí skutečnosti, že mají komunisté tolervat případnou vládu Andreje Babiše? Duka o tom promluvil pro Blesk Zprávy.

Skládání vlády, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny, se stále zadrhává na nějakých „ale“. Poté, co se vyřešila rovnice, kdo půjde s ANO do koalice, jsou tu třenice o obsazení postu ministra zahraničí. ČSSD prosazuje do křesla Miroslava Pocheho, toho ovšem odmítá trio Zeman, Babiš a teď už i KSČM. Kardinál Dominik Duka ovšem vidí nebezpečí ještě někde jinde. První v tom, že jeho spolupracovníci řeší spíš než novou vládu fotbal.

„Položil jsem otázku svým spolupracovníkům v sekretariátu, co považují za nejdůležitější otázku. Zda mistrovství světa ve fotbale, nebo otázku naší vlády. A musím říct, že asi v naší zemi ještě nemáme dostatek, řekl bych politické dospělosti, takže nezvítězilo téma naší vlády, ale fotbalu,“ postěžoval si kardinál.

Mnohem víc Dukovi ovšem vadí sílící vliv KSČM. „Z tolerance se stala vlastně strana tichého společníka, který chce rozhodovat, i když víme, že na sjezdu zazněla slova prezidenta Miloše Zemana, že nemají oprávnění klást si velké nároky,“ řekl kardinál.

