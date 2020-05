Z volby Lipovské do televizní rady mám radost, říká Vondra. A ptá se na Nečasovo „lhaní z lásky“ | info.cz

Bývalý premiér Petr Nečas podle soudu křivě svědčil ve prospěch manželky Jany Nečasové. Vondra to glosuje jako „lhaní z lásky“ a konkrétně říká: „Jestli tohle je výsledek té obrovské razie na Úřadu vlády, která tu změnila všechno, která přivedla Babiše do politiky, tak jestli výsledkem je tady, že odsoudí bývalého premiéra za to, že lhal z lásky, tak já myslím, že to je špatně.“

Martin Kovář se místopředsedy ODS ptá mimo jiné i na dnešní volbu nových členů Rady ČT, v níž uspěla ekonomka Hana Lipovská, novinář Pavel Matocha a moderátor Lubomír „Xaver“ Veselý.

Lipovská před volbou patřila mezi kandidáty, kteří budili emoce a vyvolávali kritiku. Vondra se jí zastává. „Já ji dlouhodobě sleduju, je to jedna z nejkompetentnějších ekonomek v této zemi. Je to konzervativní křesťanka, byla nominantka Biskupské konference, takže třeba v jejím případě já mám určitě radost,“ říká na její adresu.

Jak hodnotí reakci Česka na koronavirovou epidemii? Jak vnímá dnešní vztahy Prahy s Moskvou a jak se mu pracuje v Evropském parlamentu?