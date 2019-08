Za postupem Babiše a Zemana může být vidina vlády v jiném aranžmá, míní Jelínek | info.cz

Podle politologa Lukáše Jelínka premiér Andrej Babiš svým včerejším výrokem, že nebude ve vládě společně s místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou, kterého sociální demokraté jmenovali na post ministra kultury, navázal na svoje ostré výroky vůči ČSSD z minulých týdnů, když ji mimo jiné obviňoval, že to je ona, kdo může za současnou koaliční krizi. Také prezident Miloš Zeman se již v týdnu nechal slyšet, že Šmardu ministrem nejmenuje. Podle Babiše není dobrý kandidát, navíc se obává, že by ve vládě jenom kritizoval.

„Domnívám se, že postup Zemana a Babiše je koordinovaný. Oba se snaží dostat ČSSD pod tlak, marginalizovat ji. Výroky některých politiků sociální demokracie o tom, že by měl Šmarda svoji nominaci stáhnout, tomu nahrávají,“ říká politický analytik Lukáš Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ. Za výroky Babiše podle něj může být také vidina vládnutí v jiném aranžmá. „Například jednobarevná vláda hnutí ANO hnutí s podporou KSČM a odpadlíků z SPD, ODS a ČSSD. Ostatně i Zeman se přimlouval za samostatné menšinové vládnutí ANO,“ říká Jelínek.

O této variantě jsme psali už ve středu. A nejen sněmovní aritmetika, ale také dynamika posledních hodin naznačuje, že nejde o nerealistický scénář. Klub Babišova hnutí ANO má v dolní komoře 78 poslanců, komunistů je patnáct, rekonstruovanou vládu bez ČSSD by navíc mohli podpořit Jaroslav Foldyna, Antonín Staněk, Jiří Běhounek (spojenci Miloše Zemana v ČSSD), a dále pět nezařazených poslanců: Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková za Trikolóru a Marian Bojko, Ivana Nevludová a Lubomír Volný (všichni původně SPD). Celkem jde o těsnou většinu čítající 101 poslanců ze dvou set.



Pokud jde o sociální demokraty, kteří by se tímto manévrem Babiše a Zemana dostali ze hry, Jelínek má za to, že se oslabují občas i sami. „Zejména nejednotností názorů – opoziční proudy opět ožívají – a jejich vzkazováním přes média,“ upozorňuje expert. Babiš situaci vyhrotil ihned po návratu z dovolené. Věci kolem výměny ministra kultury chce přitom vyřešit příští týden. V pondělí má schůzku s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, v úterý se pak sejde s prezidentem. Hamáček už včera na sociálních sítích uvedl, že je výroky premiéra překvapen.

„Je trochu překvapení, že premiér Andrej Babis, který prezidentovi Michala Šmardu sám navrhl, teď najednou změnil názor. Předpokládám, že platí dohoda a čestné slovo chlapa, že si nebudeme kádrovat vlastní ministry. ČSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy a Ústavy,“ napsal na svůj twitterový učet. Šmarda poskytl rozhovor sobotnímu vydání deníku Právo, ve kterém mimo jiné říká, že se nominace na post ministra kultury vzdát nemíní. „Když Jan Hamáček bojuje za nějakou věc, tak ho nebodnu zezadu do zad a neřeknu mu, že mu na ten jeho boj kašlu. To je věc, která se nedělá a týmový hráč jí udělat nemůže,“ řekl.