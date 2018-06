Za údajné uplácení exmanažerů pošty tresty nepadnou. Před soudem korupci nikdo neprokázal

Za uplácení bývalých vrcholných manažerů České pošty zatím nikdo potrestán nebude. Obvodní soud pro Prahu 8 zprostil obžaloby šéfa bezpečnostní agentury Alkom Václava Růžičku, jelikož se podle něj neprokázalo, že by skutek spáchal. Zproštěn obžaloby byl i Radko Hašek, u kterého se podle soudu nepodařilo prokázat, zda byl skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Případem se kvůli odvolání státního zástupce ještě bude zabývat pražský městský soud.

Růžička čelil obžalobě kvůli dvěma schůzkám s tehdejším bezpečnostním manažerem pošty Petrem Zoubkem, který chtěl vypovědět smlouvy s Alkomem a vypsat nový tendr na zajištění bezpečnostních služeb. Podle obžaloby mu Růžička v roce 2011 při jednání v centrále bezpečnostní firmy nabídl úplatek v nespecifikované výši za to, že učiní kroky k tomu, že smlouva nebude vypovězena.

Na další schůzce v pražské centrále pošty v roce 2012 pak podle obžaloby Růžička nabízel Zoubkovi jeden milion korun za to, že firma získá zakázku na zabezpečení depa v pražských Malešicích. Zoubek ani v jednom případě úplatek nepřijal, zároveň však údajné korupční jednání nenahlásil policii.

Předseda trestního senátu Michal Vacek dnes zdůraznil, že soud získal mnoho nepřímých důkazů, na základě nichž lze usoudit, že pošta byla pro Alkom zásadním klientem a vztahy mezi Růžičkou a Zoubkem byly v této souvislosti napjaté. Kromě výpovědi Zoubka však neměl žádný jiný důkaz, který by mohl Růžičku usvědčit. "Mohlo to tak být, ale zároveň se to tak stát nemuselo," zdůraznil Vacek.

Druhá část kauzy se týká Haška, který se podle obžaloby v roce 2015 sešel s novým bezpečnostním ředitelem pošty Petrem Šlechtou. Nabídl mu podle spisu peníze a luxusní zájezdy v případě, že se neuskuteční žádný nový tendr na bezpečnostní služby, jehož vypsání opět pošta zvažovala. Šlechta nabídku odmítl a údajné korupční jednání oznámil.

Podle soudce byla i v případě Haška důkazní situace stejná, když proti němu byl pouze manažer pošty. Zdůraznil, že by oba muži mohli být odsouzeni na základě nepřímých důkazů pouze tehdy, pokud by bylo vyloučena jakákoliv jiná možnost, jak se čin stal. To se nestalo, a tak soud musel rozhodnout ve prospěch obžalovaných. "Jedna jediná výpověď bez dalšího důkazu nemůže stačit k odsouzení," vysvětlil Vacek.

Hašek s Růžičkou vinu dlouhodobě odmítají, což dnes před soudem zopakovali. Oba si postěžovali, že jim trestní stíhání poškodilo osobní i profesní život. Státní zástupce pro ně navrhoval dvou a půl roční podmínku a zaplacení peněžitého trestu.

Potrestání zatím nepravomocně unikla také společnost Alkom Security, která zajišťovala bezpečnostní systémy pro poštu od 90. let. Od roku 2016 si pošta zajišťuje zabezpečení sama prostřednictvím dceřiné společnosti Česká pošta Security. Státní podnik a bezpečnostní firma proti sobě také vedou několik soudních sporů.