Za útok na bezdomovce během sjezdu ČSSD hrozí novináři Kotrbovi až dva roky vězení

Štěpán Kotrba byl na sjezdu ČSSD akreditovaný jako analytik Českého rozhlasu. Když k němu před budovou, v níž se akce konala, přišli dva bezdomovci a požádali ho o drobné, Kotrba jim místo peněz stříkl do očí pepřový sprej. Po incidentu Český rozhlas s novinářem ukončil externí spolupráci.

„Policejní komisař v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělil čtyřiapadesátiletému muži podezření z přečinu výtržnictví, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ uvedla nyní mluvčí policie Iva Kormošová. Od tohoto okamžiku tak běží lhůta dvou týdnů na skončení zkráceného řízení. Státní zástupce poté podává k soudu návrh na potrestání.

Kotrba se hájí, že ho bezdomovci napadli, svědci incidentu to ale popírají. „Úplně jsem neslyšela, o čem si povídají, rozhodně to ale nebylo tak, že by tam došlo nějakému fyzickému ataku. Přesto Štěpán Kotrba vytáhl z ničeho nic pepřový sprej a na dvakrát ho tomu bezdomovci nastříkal do očí. Poprvé to bylo z hodně velké blízkosti, a poté, co se ten člověk zhroutil, na něj stříkal znovu. Přitom už byl zasažený a zcela bezmocný tou první dávkou,“ popsala útok dokumentaristka a redaktorka webu A2larm.cz Apolena Rychlíková.