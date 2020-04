Zadlužené Čechy čeká kritické období, musíme skoncovat s dlužním otroctvím, říká Valachová | info.cz

Tento týden bude sněmovna rozhodovat o pomoci nízkopříjmovým skupinám. S čím do toho – jako vládní strana – jdete?

Všichni víme, že jedni z nejzranitelnějších jsou lidé, kteří už teď jsou v dluhové pasti. Často se jedná o osamocené lidi, starobní a invalidní důchodce, rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele s dětmi. Paradoxně dluhová spirála těchto lidí často začala v době hospodářské krize v letech 2009 až 2011. Snížení, či dokonce neplacení mezd tehdy vedlo k zadlužování pro úhradu obyčejných věcí.

Co by tedy vláda měla tentokrát dělat jinak?

Tehdejší klondajk v nebankovních půjčkách, lichvářské úroky, specializace tzv. „šmejdů“ na seniory apod. udělaly své. Je jasné, že nadcházející období bude pro tyto lidi mimořádně kritické. Navíc je jasné, že v nejbližších měsících více lidí a rodin bude mít finanční starosti a můžou se nově zadlužit jen kvůli placení úplně obyčejných životních potřeb.

Osobně pokládám za velkou pomoc vládní návrhy na zákaz výpovědí z bytů, odklad případného dlužného nájemného v bytech a jeho rozložení do splátek, a samozřejmě vládní kroky pro zachování pracovních míst a zaměstnanosti. Pomoc z exekuční pasti je až důsledek. Nesmíme zaspat jako v hospodářské krizi v roce 2009 a opakovat chyby.

Pokud jste zmínila lidi, kteří čelí exekucím, jak by jim podle vás měla vláda pomoct?

Jsem ráda, že vláda přišla s „odpuštěním“ povinnosti splacení minimálně třiceti procent dluhů při „osobním bankrotu“ i pro případy, kdy řízené splácení dluhů začalo před 31. 5. 2019. Je to poctivé a spravedlivé. V těžké době budou mít tito lidé, co odpovědně splácí, šanci se oddlužit a nebudou po x-letém martyriu zase na začátku a v dluzích. Tito lidé budou mít stejné podmínky, které od minulého roku platí pro nová insolvenční řízení. Debatu očekávám ještě u konkrétního způsobu zastavování tzv. marných (bezvýsledných) exekucí. Osobně preferuji zastavení všech exekucí, kde se dlouhodobě nedaří vymáhat a jsou to exekuce pro exekuce.

Proč?

Protože to není účel ani cíl vymáhacího řízení. To má zajistit náhradní placení dluhu věřiteli. Samozřejmě s výjimkou dlužného výživného či vymáhání sankcí z trestního řízení.

A s čím konkrétně tedy jdete tento týden na jednání sněmovny?

Skupina poslanců včetně mě se shodla s ministerstvem spravedlnosti na několika úpravách, které chceme schválit na ústavně-právním výboru (ústavně-právní výbor jedná v pondělí, pozn. redakce):

• zákaz exekuce daňového bonusu (v podstatě jde o peníze pro děti) a příznivější exekuce odstupného (nebude možné dlužníkovi zabavit najednou celou částku),

• zákaz mobiliárních exekucí a dražeb nemovitostí po určitou dobu

• nemožnost konat dražbu nemovitosti, ve které dlužník bydlí, u jistiny nižší než 100 tisíc korun – přednostní placení na jistinu

• zjednodušení vstupu živnostníků do oddlužení.

Osobně prosazuji zvýšení částky pro jednorázové uvolnění peněz z bankovního účtu v případě jeho obstavení exekutorem. Paradoxně jsem byla jako vedoucí právníků JUDr. Otakara Motejla, prvního českého veřejného ochránce práv, u jeho zavedení v době poslední hospodářské krize. Po více než deseti letech je na čase částku zvýšit.

Čím to odůvodňujete?

Tehdy to byla zhruba minimální mzda či průměrný důchod, a to nyní není ani náhodou. Využívá se například v situacích, kdy lidem obstaví exekutor účet neoprávněně a na účtu je již mzda či důchod po dlužných srážkách, anebo jsou tam jiné nezabavitelné či nepostižitelné částky.

Vedle toho budeme také projednávat návrhy na zkrácení oddlužení na tři roky pro všechny. Nikoliv pouze pro seniory a děti, jak jsem v předminulém a minulém roce doposud prosadila. Tam ale neexistuje zatím většinová shoda pro řešení v legislativní nouzi.

Zmínila jste se mi, že se na vás obracejí lidé, kteří čelí exekucím. Co vám píší?

Lidé se například zlobí na ty, co chtějí odsunout zastavení tzv. marných (bezvýsledných exekucí) na pozdější dobu, tedy nerozhodnout v legislativní nouzi. Nebo se na mě obrátil pán v invalidním důchodu, co je čtvrtý rok v insolvenčním řízení, blíží se oddlužení a se splátkami mu formou daru pomáhaly dvě menší české firmy. Ty se však nyní dostaly do obtíží a už pomáhat nemohou. Vlastimil měl strach, že po x letech plnění přísných podmínek se zmaří jeho šance na oddlužení. To je naštěstí přesně situace, kterou řeší vládní návrh. Takže to dobře dopadne.

Nebo se na mě obrátil řidič Pepa, co je nyní doma jako zaměstnanec na šedesáti procentech, protože je autodoprava významně omezena. Má obstavený účet a neví, co dělat, nemá vůbec žádné prostředky na základní životní potřeby. Kromě lidí, co už mají nějakou potíž s exekucí, se na mě pak obrací především ženy na ošetřovném, které se starají o své děti, se starostí o úhradu nájemného.

Ač se taková rodina zpozdila třeba jen jednou s placením, vyhrožuje jim vlastník bytu vyhazovem. Jsou to desítky příběhů, ale v republice jsou to jistě desítky, možná i stovky tisíc lidí a rodin s podobnými starostmi.

Panuje v koalici na opatřeních, o kterých hovoříte, shoda?

Myslím, že většina změn se schválí. Zastavení marných (bezvýsledných) exekucí schválíme nyní (já bych s úpravami byla pro!), nebo spolu s dalšími věcmi projednáme ve zrychleném režimu během dubna nebo května. V každém případě budu chtít jasné garance, kdy se tak stane. Možnosti jsou dvě.

Buď pevné body na řádné schůzi od 21. dubna, anebo mimořádná schůze jen k exekucím. Osobně podpořím či sama navrhnu kolegům a budu shánět podpisy napříč politickými stranami. Jde totiž o to, že řada návrhů je ve sněmovně už delší čas a čeká na schválení. Je to zákaz dětských dluhů či zavedení chráněného účtu, po kterém volají zaměstnanci i zaměstnavatelé, obě pro mě srdeční záležitosti. Nebo i tzv. teritorialita exekutorů.

Rychlost schválených opatření může být klíčová. Logická otázka tedy zní: nebude pro řadu lidí už pozdě?

Většinu změn prosadíme tento týden v rámci legislativní nouze. Některé až ve zrychleném režimu, jak už jsem řekla, bude to co nejdříve. Na „mimořádná koronavirová“ opatření pozdě není. Některé věci, jako například zákaz dětských dluhů či chráněný účet před neoprávněnou exekucí, měli být součástí práva v České republice už dávno, nejlépe před desítkami let.

Tato sněmovna je hodně aktivní, činíme se napříč politickým spektrem a je to dobře. Bez takové silné shody a společné práce bychom neprosadili nic. Prosíme lidi ještě o trochu trpělivosti. Můj cíl je jasný: Ano poctivému placení dluhů. Ne dlužnímu otroctví.