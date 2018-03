Zádrhel při jednání o vládě. Dnešní schůzka Babiše s Hamáčkem se odkládá

Sociální demokraté začali programové průniky s hnutím ANO probírat později než komunisté. Dnes odpoledne se sešli v Lidovém domě, aby definovali, které z priorit budou muset domlouvat na nejvyšší úrovni. Za největší neshody zatím označují daňové a finanční kapitoly.

Babiš v Bruselu novinářům řekl, že Hamáček požádal o odklad jednání na úterý. "Nicméně dneska budeme na úřadě vlády bilancovat stav vyjednávání. Je to samozřejmě trochu komplikace, čtyři dny, jestli dobře počítám. Nicméně nemůžeme nic jiného dělat, on si vyžádal delší čas," konstatoval Babiš. Podle kuloárních informací chtějí sociální demokraté důkladněji probrat všechny rozpory.

Exministryně školství Kateřina Valachová při příchodu na jednání novinářům řekla, že trvá na startu reformy financování regionálního školství, kterou chce ministerstvo pod vedením Roberta Plagy (ANO) posunout o rok. Odklad jednání na příští týden nepovažuje za komplikaci. "Získat čas je vždycky výhoda při vyjednávání," konstatovala.

Babiš tento týden oznámil, že by chtěl, aby se příští týden začali scházet politici ANO, ČSSD a KSČM nad konečným zněním programového prohlášení vlády, se kterým by chtěl předstoupit před Sněmovnu. Zatímco se sociálními demokraty počítá jako s menšími partnery do vlády, s komunisty jedná o tiché podpoře takového kabinetu. Vedle programových neshod dělí ANO a ČSSD požadavky sociálních demokratů na obsazení ministerstev, chtějí jich pět, mezi nimi i vnitro a spravedlnost, ANO nabízí čtyři.

Bývalý ministr průmyslu Jan Mládek, který za ČSSD vyjednává o daních a financích, připustil, že v této oblasti trvají rozpory. "Jak to říkal Jára Cimrman, zjistili jsme minimálně to, kudy cesta nevede. Pionýři slepých uliček, znáte to, ale i to je důležité," uvedl. ANO trvá na tom, aby se nezvyšovaly daně, ČSSD naopak prosazuje progresi či sektorovou daň.

V oblasti zdravotnictví je podle bývalé náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové shoda zhruba v 80 procentech shoda. ČSSD hovoří o potřebě navýšení kontrolních mechanismů, odmítá zvyšování spoluúčasti pacientů. Arnoštová uvedla, že o ministerstvo zdravotnictví ČSSD stojí, protože se jedná o jednu z jejích priorit.