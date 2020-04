Záhada zeleného Pelhřimova. Proč v celém okrese není ani jeden nakažený? | info.cz

Pelhřimov mimo jiné proslavil film Vesničko má středisková, v němž vesnický lékař radí hypochondrovi: „Tak víš co? Jeď do Pelhřimova, prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.“ Za současné pandemie dostala tahle věta paradoxní nádech. Místo fimového symbolu hypochondrie se totiž z Pelhřimova stal s mírnou nadsázkou symbol zdraví a zvlášť odolných lidí.

Jako v jediném českém okrese a v jednom z mála těch evropských tady testy zatím (do doby publikace tohoto článku) neodhalily ani jednoho nakaženého novým koronavirem. A i když počty infikovaných v celé republice rostou po stovkách denně, Pelhřimov zůstává bez potvrzené nákazy. „Pořád jsme zelení, pořád,“ hlásí se smíchem spojovatelka na pelhřimovské hygieně s odkazem na zelenou barvu, kterou hygienici vyznačují lokality bez jediné potvrzené infekce. Už ten smích je v dnešní koronavirové době unikát. Jenže v Pelhřimově se smějí nebo alespoň usmívají všichni, s kterými autor tohoto článku mluvil. A to i přesto, že se situace může rychle změnit.

Jenže zatím nemění a nikdo neví proč. „Je to fakt trochu záhada i pro nás,“ říká Jiří Kos, mluvčí Krajské hygienické stanice v Jihlavě. I když se i v pelhřimovském okrese testuje, všechny výsledky zatím byly negativní. „Ono je to ale taky tak, že tady vlastně ještě nenastala situace, která by jako jinde vyvolala potřebu velkého počtu testů najednou,“ říká Kos. Co to znamená? Nákaza se v jiných okresech potvrzovala a potvrzuje zejména tak, že se například někomu v nějaké firmě udělá špatně nebo onemocní, testy u něj odhalí koronavirus a zdravotníci pak prověří lidi v jeho okolí. Nebo si zase někdo přiveze nákazu ze zahraničí a nakazí rodinu. „Nic takového ale v okrese Pelhřimov z nějakých záhadných důvodů zatím nenastalo,“ říká hygienik. Ani v pelhřimovské nemocnici se u žádného nově hospitalizovaného virus neobjevil. Podle Jiřího Kose může určitou roli hrát nízká hustota zalidnění na Pelhřimovsku i fakt, že tady až na výjimky nefungují velké firmy s vysokou koncentrací zaměstnanců. V podobné pozici je ale i řada jiných okresů, kde jde počet infikovaných do desítek.

„Já jsem v tomhle pesimista a myslím si, že i na Pelhřimovsku se nákaza dříve či později objeví,“ říká Kos. Otázkou podle něj zůstává, jakou formou se to stane. „Mám trochu obavu, aby nám tady netikala nějaká časová bomba, někde se neskrýval nějaký vysoký počet infikovaných, kteří o tom vůbec nemusí vědět. A pak se to projeví najednou,“ říká Kos.

Jenže zatím zůstává pelhřimovský okres pořád zelený, což mezi místními vyvolává pochopitelně řadu unikátních vysvětlení, proč tomu tak je. Někdo tuhle výjimečnost přičítá místnímu pivu Poutník, druhý ovzduší, třetí vodě, čtvrtý bramborám. „Jinak než s humorem to brát nemůžeme,“ říká se smíchem starosta Pelhřimova Ladislav Med. Mezi místními podle něj každopádně neexistuje asi nikdo, kdo by každý den bedlivě nesledoval, jak dlouho si okres svou zelenou barvu na mapě infekcí udrží.

„Já osobně si myslím, že je to prostě šťastná náhoda, nějaká nákaza nás zřejmě nemine,“ říká starosta. Na druhou stranu ale spekuluje o tom, že k dosavadní „bezinfekčnosti“ mohla přispět i disciplinovanost místních. I když se nákaza na Pelhřimovsku zatím neobjevila, na náměstí v Pelhřimově těžko najdete někoho bez roušky. Podobně disciplinovaně se podle starosty chovali ti, kterým úřady po návratu ze zahraničí nařídily karanténu.

„My se tady vlastně takřka všichni známe. Kdo byl v karanténě, opravdu jí striktně dodržoval a nelezl ven,“ říká Med. Pelhřimovsku se infekce oficiálně vyhnula i navzdory tomu, že okres měl jarní prázdniny těsně před vyhlášením omezení a řada obyvatel okresu byla s dětmi na horách, včetně Rakouska a Itálie. „Byl tam i jeden náš radní. Když se ale vrátil, zalezl domů a 14 dní nevystrčil nos. A neznám u nás nikoho, kdo by se nezachoval podobně,“ říká starosta. To ale podle něj neznamená, že se z okresu Pelhřimov během jednoho dne nestane naopak okres s vysokým počtem infekcí. „Všichni ale tady doufáme, že zůstaneme ještě dlouho zelení,“ říká starosta.