Záhy se ukáže, že jde o fatální personální omyl, míní politolog o nominaci Malé na ministryni

Lubomír Metnar jako zdatný úředník, Marta Nováková jako typický příklad Babišovy strategie a Taťána Malá jako fatální personální omyl. Tak by se dala ve stručnosti shrnout reakce politologa Daniela Kunštáta na posuny mezi první a druhou vládou Andreje Babiše. Metnar končí na vnitru a přesouvá se na obranu, Nováková je nominována na post ministryně průmyslu a obchodu a Malá má nahradit Roberta Pelikána v čele ministerstva spravedlnosti. Podle Kunštáta nejde ani v jednom případě o překvapení. „Obecně, ani jedno z nových jmen není nijak překvapivé, o všech se spekulovalo už poměrně dlouho,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ.

Zbylých šest ministrů a ministryň nominovaných do vlády hnutím ANO zůstává na stejných postech jako v první vládě Andreje Babiše: na postu ministra životního prostředí Richard Brabec, ministryní financí bude Alena Schillerová, ministryní pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministrem zdravotnictví zůstane Adam Vojtěch, ministrem školství Robert Plaga a ministrem dopravy Dan Ťok. I proto jsme s Kunštátem mluvili pouze o třech v úvodu zmíněných osobnostech.

Taťána Malá: Babišův fatální omyl

Kuštát nepochybuje, Malá se podle něj záhy ukáže jako fatální omyl. „Troufám si odhadnout, že se velice záhy ukáže, že výběr Taťány Malé je jeden ze série fatálních personálních omylů Andreje Babiše,“ říká. Kromě toho, že podle Kunštáta – mírně řečeno – zatím nevynikla politickým talentem ani komunikačními schopnostmi, a zároveň je podezřelá ze střetu zájmů v rámci rodinného byznysu, je prý důležité upozornit na jednu podstatnější věc.

Odpověď Taťány Malé ohledně Babiše a kauzy Čapí hnízdoautor: lednový rozhovor pro INFO.CZ

„Je to člověk s pochybnou odbornou erudicí,“ zdůrazňuje a připomíná, že Malá teprve relativně nedávno dokončila studia práv na Paneurópske vysoké škole v Bratislavě. Podle politologa jde o školu, která nemá u nás ani na Slovensku bezvadnou pověst. Také on zdůrazňuje, že se Malá vyznačuje nepochybnou a i na poměry uvnitř hnutí ANO téměř bezbřehou loajalitou ke svému předsedovi. „A právě snad jen a pouze na pozadí této kompetence si umím racionálně vysvětlit tento Babišův personální tah,“ uvažuje Kunštát.

„Andrej Babiš zkrátka v čele resortu spravedlnosti zjevně chce – z důvodů o nichž se raději i bojím spekulovat – primárně zcela oddanou figuru,“ nepochybuje Kunštát.

Kritici v souvislosti s malou připomínají její slova z lednového rozhovoru pro INFO.CZ, kde se vyjádřila v duchu, že stíhání a případný soud Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo by šlo zkrátka o pár let odložit, aby nekomplikovaly aktuální politické tahy a plány premiéra. I z toho důvodu je její nominaci do čela ministerstva spravedlnosti problematická.

„Určitě nebude vystupovat způsobem, že všechno umí, všechno zná. Určitě bych jí doporučoval, aby spíš naslouchala a moc to nekomentovala.“ Andrej Babiš pro ČT o Taťáě Malé

Marta Nováková: typická Babišova strategie

Pokud jde o Martu Novákovou, podle Kunštáta jde o dosti typický příklad Babišovy strategie. „Premiér systematicky oslovuje lidi z byznysu bez předešlé politické zkušenosti, aby se je pokusil instalovat do politických pozic v dresu hnutí ANO. A dlužno dodat s velmi rozporuplnými výsledky,“ vysvětluje Kunštát. Ostatně jde o metodu, kterou Babiš poprvé použil už v čase, kdy vznikala vláda Bohuslava Sobotky po volbách v roce 2013.

Politolog v této souvislosti připomíná, že u – možná i úspěšných – jmen z podnikatelského prostředí sice lze s jistou mírou pravděpodobnosti očekávat určité manažerské zkušenosti, ale nikdy je nelze dopředu odhadnout. A podle Kunštáta se to týká právě adeptky na post ministryně průmyslu a obchodu, u které se ukáže, zda se adaptuje na logiku velmi specifického politického provozu.

Kunštát připomíná až tragikomický příběh miliardáře a továrníka Jiřího Hlavatého, který se – ač senátor – rozhodl loni kandidovat do Poslanecké sněmovny, kam byl také díky preferenčním hlasům zvolen, což ale mimo jiné znamenalo ztrátu senátorského mandátu. To Hlavatý dle svých slov netušil, nejspíš si myslel, že bude prostě poslancem i senátorem zároveň, a že zvládne na Malé Straně mezi oběma zákonodárnými sbory pendlovat.

Avšak v momentě, kdy se dozvěděl, že zvolením do sněmovny přichází o mandát senátora, obvinil své voliče, zazmatkoval a rozhodl se rezignovat na mandát poslance a znovu usiloval o post senátora. Tentokrát ale v doplňovacích senátních volbách, které se konaly na Trutnovsku letos v lednu, neuspěl. Jeho krátká politická kariéra v dresu ANO tak skončila vskutku ojedinělým karambolem.

Zdatný úředník Lubomír Metnar

„Zdá se, že se Metnar jako ministr vnitra Babišovi osvědčil a vzhledem k tomu, že hnutí ANO musí přepustit tento post sociální demokracii, premiér zabije takříkajíc dvě mouchy jednou ranou,“ pokračuje v rozhovoru pro INFO.CZ, tentokrát na adresu nového ministra obrany, který v úřadu vystřídá Karlu Šlechtovou.

Babiš podle něj nominací Metnara ukončí dost truchlivé působení Karly Šlechtové v čele resortu obrany a zároveň najde na uvolněnou pozici v čele obrany patrně solidního administrátora, který může svěřený úřad relativně bez problémů zastat. „Mnoho jiných schůdných alternativ se mu totiž podle všech informací asi ani nedostávalo,“ uvažuje politolog.

Přesto je podle něj přinejmenším zvláštní, že bývalý policista povede resort obrany. „S jeho problematikou doposud v profesním životě nikdy neměl nic společného. Patrně svou roli sehrál mlhavý pocit, že i obrana má tak nějak něco společného s bezpečností…,“ říká Kunštát a dodává: „A to, že jeho životopis obsahuje službu u nechvalně proslulého Pohotovostního pluku SNB, je v dnešních poměrech v zásadě marginálie.“