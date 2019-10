Zákaz heren nic nevyřešil. Usekli jsme drakovi jednu hlavu a vyrostly čtyři, říká Ivan Douda | info.cz

Česko v posledních letech zažilo v mnoha městech vlnu zákazů heren či citelný růst daní, který kamenné provozovny s automaty prakticky vytlačil z ulic. Nebývalý rozmach ovšem zažívá hazard na internetu, který státu uniká. Podle psychologa a zakladatele organizace Drop in je situace v současnosti v podstatě horší než v minulosti. „Zrušení heren je dnes naivní věc, protože celé se to okamžitě přesune domů na počítač s internetem,“ říká Ivan Douda v rozhovoru pro INFO.CZ.

Máme za sebou roky regulace a zákazů heren. Existuje dnes ještě vůbec gambling?

Skoro bych začal z druhé strany. Pořád se bavíme o závislosti, o daních, o zákonech, ale čeká nás kopernikovský obrat. Měli bychom se bavit o člověku. Kolik bude vysoce problémových gamblerů záleží na kvalitě společnosti a rodiny. Mladí jsou vychováváni tak, že všechno kryje stát nebo rodina. Obrovský problém je, že nedovedou odolat frustraci, a když je něco baví, tak zcela bez zábran. Všechno reguluje stát, škola a chybí seberegulace. V důsledku toho věci, které souvisí s vášnivostí, nedokážou dělat přiměřeně. To je základní problém.

Ale zrušení heren se přeci nějak muselo projevit.

Zrušení heren je dnes naivní věc, protože celé se to okamžitě přesune domů na počítač s internetem, kde je nekonečný výběr stejných her, jaké dřív byly jen v kamenném kasínu. Je to stejné, jako bychom vymýtili všechny dealery venku a dali lidem všechny prostředky, aby si tu drogu mohli vyrobit doma. To je totální analogie. Když zrušíme všechno to, co se dá alespoň trochu regulovat, tak se to přesune někam, kde to regulovat nelze a je to zase jenom na člověku. Také proto je rozdělení na takzvané měkké a tvrdé hry velmi pofidérní. Statisticky můžeme říct, že pro někoho to bude v kasinu horší, ale pro někoho to bude horší na internetu. Nikdo neví, co je to tvrdá a měkká hra. Je to celé manipulováno skupinami, které mají nějaké zájmy.

Bude víc léčených, pokud se přesune gambling domů?

Taková otázka je mimo. To záleží na více faktorech, včetně nabídky poraden a léčeben.

Nicméně kvůli tomu stát regulaci přijímá.

Samozřejmě. Politici chtějí vypadat, že něco dělají. Jaká je jejich motivace, jestli naivně voličská nebo finanční, to nevíme.

Je gambling na internetu stejně nebezpečný jako v herně?

Ano. Na internetu lze dnes hrát analogii všeho toho, co bylo v kamenných provozovnách. Jestli to bylo kasino, nebo herna na rohu, to už je skoro jedno. Nabízí stejnou rozkoš. Když je člověk na to nastavený a není schopen sebekontroly, tak se naučí hrát doma. Vysoká IT gramotnost to dnes umožňuje téměř všem. To, že se vše přesunuje z kamenných provozoven, činí celou věc mnohem jednodušší.

Liší se nějak člověk, který má závislost vypěstovanou z kamenné provozovny nebo z internetu?

Klinicky to je úplně jedno. Do kontaktu s nějakou léčebnou institucí nepřichází jenom závislí. Pro někoho je to jenom ohraničená epizoda v nějakém období jeho života, ze které se dostane buďto s pomocí, nebo z toho vyroste. Většina lidí se vyvíjí a zraje, a když se nashromáždí dostatečné množství takzvaných negativních zpětných vazeb, což znamená průšvihů, tak si někteří uvědomí, že už toho mají dost. Je to stejné jako u drogy, která přestane dávat a příliš mnoho bere. Obrovský problém je ovšem v tom, že nás rodina ani stát nenutí býti zodpovědnými. To rozhoduje o tom, jak velké budou problémy s těmi takzvanými závislými.

Když to shrnu, tak to v podstatě znamená, že zákaz kamenných heren omezil možnost regulovat chování lidí.

Omezil jen část toho, ale nabízí se dostupnější možnost. Je to stejné, jako když zavřeme hospody. Alkohol tím nevymýtíme, protože se můžeme opít doma.

Zajímavé je, že herny provozovaly možná tisíce společností a v té době tady byl internetový hazard v podstatě zakázaný. Teď je ovšem povolený a provozují ho obří firmy, mimo jiné i Sazka. Stát je tolik nepostihuje, jako postihoval ty malé. Připadá vám to normální, aby postihoval jednu část trhu více než tu druhou?

Je jedno jestli to je z Česka nebo z ciziny. Ta dostupnost je taková, že ji v podstatě nelze regulovat bez extrémního zásahu. A ten si nikdo nedovolí, protože ta „svoboda“, tu nelze zavrhnout kvůli tomu, že někteří hrají přes internet.

Hraní jako takové nelze sprovodit ze světa. Zájmové skupiny, které provozují internetový hazard, jsou jiné, než ty, které provozují kamenné herny. Ty kamenné ovšem mohou regulovat lépe. Nabízejí registraci a identifikaci člověka, mohou mu zakázat hrát, mohou nastavit finanční limit, mají pauzy, kdy někdo nesmí hrát. A jsou kontrolovatelné. Je tedy možná nejen regulace, ale i kontakt s hráčem. Prostě tam můžu i posadit člověka, který bude pomáhat těm, kteří mají problém. U internetu nikdo nepřišel na účinnou regulaci a obávám se, že nepřijde. Mimochodem to, že jsou pravidelná a velmi častá losování naživo v televizi,ještě ke všemu veřejnoprávní, je v přímém rozporu s úsilím proti přílišné dostupnosti gamblingu. Reklama na alkohol je regulována velmi přísně. Tato vlastně nepřímá reklama na „hraní“ nikoliv. Hádejme proč.

Ve své době byl gambling jedno ze zásadních mediálních témat. Od té doby z mediálního prostoru trošku zmizel. Pozorujete to taky?

Různě se to vrací na lokální úrovni. Jednotlivá města, aby snad někdo získal voliče, herny zakazují. Je to trošku naivní, protože opozice namítne, že město přijde o miliony korun. Celý efekt se tak smrskne či obrátí v opak. Snaha dostat se do médií pak vede k nejrůznějším pokusům o nulové tolerance a podobně. Utneme jednu hlavu a vyrostou čtyři.

Když to srovnáte s drogovým trhem. Říká se, že dnes mládež už tolik nevyhledává tvrdé drogy.

Ten výsledek je velmi podobný nejen fyzicky, ale i psychicky. Návyk je velice podobný. To, že mládež nevyhledává tvrdé drogy, není úplně pravda, protože pervitin je tvrdá droga. Nevyhledává tvrdé opiáty, protože heroin se příliš profláknul, ale pervitinu je moc.

Dokážete říct, která internetová hra je nejškodlivější? Co poker?

Ten vypadá intelektuálněji. Je to ovšem vysoce individuální. Pro někoho, kdo je inteligentnější, je atraktivní pravděpodobně poker, protože má pocit, že u toho musí víc myslet. Je to trochu naivní. Je to podobné tomu, když budete sázet na fotbal nebo na další sport a budete mít pocit, že se v tom vyznáte. Budete mít možná krátkodobě vyšší úspěšnost, ale dlouhodobě ten rozdíl nemusí být tak velký.