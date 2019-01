Základní zkušenost? Můžete být mediálně obezřetný, i tak dostanete nafackováno, říká Bartoš

Podle předsedy Ivana Bartoše za sebou mají Piráti úspěšné období. S optimismem vyhlíží také letošní rok. Bartoš to uvedl v obsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ, který s ním vedl reportér Vratislav Dostál několik dnů před celostátním sněmem strany, na němž bude zvoleno čelo kandidátky pro eurovolby. Bartoš se mimo jiné pozastavil nad českým politickým provozem. Podle něj se musí naučit odhadnout potenciál hysterie v momentě, kdy něco nepodpoří, anebo naopak podpoří. „Podchytit momenty, jejichž reálná závažnost není v souladu s tím, jaké mediální přestřelky vyvolává,“ vysvětluje. Podle něj to dělá prakticky celá jedna polovina spektra okolo premiéra. „Je potřeba se naučit to v jistou chvíli vzít, a stáhnout věc zpátky do reálného kontextu, bez kterého ji nelze adekvátně a v klidu posoudit,“ uvažuje Bartoš.

Příští víkend se uskuteční celostátní sněm Pirátské strany, a byť je nevolební, nepochybně bude zásadní. Přece jen, máte za sebou možná vůbec nejzásadnější období vaší historie. S čím do Tábora, kde se akce koná, vy osobně jedete?



Standardně, jako každý rok – Piráti pořádají celostátní fórum vždy po roce, kromě toho zasedá také průběžně v on-line režimu – tam jedu se zprávou předsedy o fungování strany. Bude se opírat o čtyři hlavní pilíře. Prvním jsou data týkající se rozpočtování strany, rozpočtu Pirátů na tento rok, počtu našich členů, počtu místních sdružení, zkrátka rozličných dat, která ukážou, jak je na tom strana kvantitativně i kvalitativně.



Dále se budu věnovat loňským komunálním a senátním volbám, máme jednoho senátora a jsme ve vedení řady velkých i menších měst a městských částí, jinde pak v opozici. Třetím pilířem bude zhodnocení fungování prvního roku Pirátů ve sněmovně.

Čtvrtým, a pro české i světové Piráty v tuto chvíli nejdůležitějším, pilířem jsou letošní volby do Evropského parlamentu. S našimi plány souvisí i hlavní téma pro toto celostátní fórum, a tím jsou primární volby lídrů naší kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Nominace probíhají v on-line fóru již několik týdnů, a musím říct, že se hlásí hodně kandidátů a nominace jsou potvrzovány i pro lidi mimo Pirátskou stranu.



V Táboře budeme volit čelo kandidátky. Jde o primární volby, které mají maximální pozornost celé strany. Už teď je zjevné, že budou mít vysokou hlasovací účast, neboť jen v tuto chvíli máme 400 fyzicky registrovaných účastníků. A já pevně věřím, že si zvolíme kvalitní tým, protože to čelo kandidátky má vysokou šanci se do europarlamentu dostat.



Jaký je váš cíl v eurovolbách?



Pokud se podíváme na předchozí volební výsledky, tak v minulých volbách vyhrálo hnutí ANO se sedmnácti procenty a ambice Pirátů jde v těchto volbách ke dvaceti procentům. Voličskou základnu na podobný výsledek nepochybně máme.



Když už o tom mluvíme. Piráti mají dlouhodobě poměrně vysoký potenciál, avšak nižší pevné jádro voličů. Dokážete je mobilizovat? Dokážete ty své voliče k volbám do Evropského parlamentu dostat?



Myslím si, že ano. Důležitou roli v tom bude ještě hrát celkový tah liberálních sil na branku. Nejde jen o české Piráty, budeme postup koordinovat také s ostatními evropskými Piráty. Jmenovat mohu srbskou, německou a další pirátské strany. A pokud vezmu jádro našich voličů, což bořiči mýtů slyší neradi, tak to v žádném případě nejsou pouze náctiletí lidé, studenti nebo prvovoliči.

Jádro našich voličů jsou lidé, kterým je mezi třiceti a čtyřiceti roky. Jistě, prvovoliči jsou také naše silná skupina, ale nikoli ta nejsilnější. A věřím, že jsme dlouhodobě schopni komunikovat širokému spektru lidí nejen témata české politiky, ale také ta celoevropská. Takže se nebojím, že by se nám nepodařilo aktivizovat naše voliče a srozumitelně vysvětlit důležitost pozice České republiky v rámci Evropské unie.



Pokud jste zmiňoval, že budete hovořit také o prvním roku Pirátů ve sněmovně, tak mi řekněte, jaká ta zkušenost pro vás osobně byla? Co vás překvapilo, v čem naopak politický provoz potvrdil to, co jste od něj už před volbami čekal?



Budu mluvit za Piráty. Jsem rád, že jsme ve sněmovně homogenní silou. A to přesto, že máme v řadě případů volné hlasování. Ten klub je jednotný, má jasně vytyčený směr, nemáme žádné hádky, na rozdíl od toho, co slýcháváme a často i vidíme v klubu sociálních demokratů nebo hnutí ANO. Máme svoje cíle, formulovali jsme si už na začátku dvacet priorit pro toto volební období, které si lze dohledat na webu do největších detailů. Je tam vidět, v jaké fázi se který z těch bodů nachází, jdeme systematicky krok po kroku.



Podívejme se třeba na protikorupční legislativu. Jakub Michálek k tomu nedávno zveřejnil perfektní článek, a vše lze doložit. A nic na tom nemění fakt, že nám některé návrhy vláda zařízla. Mluvíme spolu v den, kdy tady od rána seděl šedesátičlenný tým lidí, který se systematicky připravoval na lednovou schůzi sněmovny.

A třeba na vládě teď máme novelu exekučního řádu, kterou sice všichni slibovali, ale nikdo s tím nepohnul. My jsme na tom pracovali devět měsíců. Máme tam také regulaci konopí. A samozřejmě víme, že nám ANO nechce dát ani ťuk, a všechny naše návrhy odmítá. To je ale zase jiné téma.



Celkově jsem tedy spokojený. Jistě, měli jsme za ten rok také několik – většinou spíše groteskních – přešlapů. Schválně jsme si kvůli tomu udělali onu slavnou noc průšvihů, kde jsme si všechny omyly rozebrali. A u každého jsme si řekli, jak se tomu příště vyvarovat, co zlepšit, jak věci komunikovat s médii a podobně. Jsme pokorní a víme, že se musíme stále učit. Do roku 2019 jdeme ale s optimismem.



Jak byste reagoval na kritiku některých pozorovatelů, že jste fakticky nic neprosadili? Ptám se s vědomím toho, že jste opoziční strana, a ty to mají v tomto ohledu vždycky složitější…



Pokud se kdokoli podívá na náš web, na naše aktuality, zjistí, že to není pravda. Samozřejmě, i některé věci, které navrhla vláda, byly v našem volebním programu a ty jsme podpořili, a v řadě případů přes práci na výborech vylepšili. Je tady několik zákonů, které nejsou zásluhou pouze vlády, ten konsenzus byl podstatně silnější. Pak jsou tady zase jiné, mohu jmenovat přidání platu učitelům už od loňského září, ke kterým vládu zavázala sněmovna a ta to nesplnila. Přitom třeba pro tuto věc hlasovali také poslanci hnutí ANO.



Pak jsou další, které máme v prvním čtení, například registr smluv, ten ovšem blokují poslanci napříč politickými stranami. Za velký úspěch považují prosazení tzv. informačního příkazu, který výrazně přispěje k právu na poskytování informací a zavedení možnosti odvolání se na tzv. informačního ombudsmana. Je to věc, kterou máme v programu snad sedm let. Pro nás jde o kruciální téma, chceme, aby úřady informace lidem poskytovaly.

No, a nakonec jsou tady zákony, kde jsme – jak rád říkám – zjevnou inspirací. Jmenovat mohu například nominační zákon či zákon proti kumulaci platů politiků. Náš návrh sice smetli a napsali si svůj, a byť je slabší, je na čem stavět. Samozřejmě, máme za ten první rok ale také prohry.



Vytýkána vám byla také třeba účast na večírku na ruské ambasádě…



Pexa a Balcarová… Už tam nepůjdou… (smích) Takto: pokud jsou nějaké zkušenosti ze sněmovny, které jsou nepřenositelné, dokud si je člověk nevyzkouší, tak je toto přesně ten případ. To, že tady jede korupce, řada politiků čelí kauzám, za které by se normální člověk styděl, nebo za ně i seděl, a to nejde jen třeba o obchod s chudobou, a nikdo se v tom moc nehnípá, ale pokud si Pirát udělá někde hloupou fotku a umístí ji na sociální sítě, problém je na světě.



Osobně by mě dřív nenapadlo, že podobná věc způsobí takový rozruch. Zrovna tak už vím, jak vyhroceně se vnímá účast politiků na Hradě k výročí republiky. Na ceremoniální části jsem měl možnost dvakrát být, na následující dýchánek s klubem přátel Miloše Zemana ale nechodím.



Pak je tu ještě jedna věc a já jsem rád, že ji Piráti nedělají. Některé strany mají tendenci podstupovat některé střety pouze jako PR fight. Vědí, že jdou do prohrané bitvy, ale jdou do ní jenom proto, aby pak mohly ukázat, jak jsou vládou potírány. My z tohoto mediální humbuk neděláme.

Vrátí-li vláda něco s výhradami a na základě toho se to nepustí do dalšího čtení, Ferjenčík (Mikuláš Ferjenčík, poslanec Pirátské strany, pozn. red.) prostě jde, problematické věci tam opraví a podá to té vládě bez nějakých prohlášení znova. Za ten rok jsme také zjistili, že si musíme už dopředu říct, jaká témata jsou mediálně ožehavá, abychom předcházeli zbytečným omylům.



Uvedu jednoduchý příklad: Samozřejmě nesnáším týrání zvířat, což předpokládám, že snad téměř každý. Ať už jde o nějaké klece nebo velkochovy. No a teď si vezměte, že internetem proletí zpráva o tom, jak chlápek utýral psa. A v reakci na to tady někdo navrhne přísnější tresty odnětí svobody za týrání zvířat. Člověk to nechce bagatelizovat, protože to je přesně ta mediální necitlivost. Ale pokud někdo navrhuje za zabití zvířete víc let natvrdo než za zabití člověka, zbystříte.



Takže pokud takový návrh odmítnu, musím být připravený na mediální přestřelku. Nemohu si dovolit svůj postup nevysvětlit. Ale přesto, že budete mediálně obezřetný, dostanete skoro jistě nafackováno. A kolikrát i věci, které jsou zdánlivě hloupě postavené, tudíž je odmítnete, mohou vyvolat obrovské a kontroverzní reakce. Proto jsme si vytvořili i tento rozměr, je třeba prostě počítat taky s tím, na čem si kdo bude přihřívat polívčičku. A my s tím musíme počítat a musíme se naučit tomu čelit. Prostě nám jako politické straně nic jiného nezbývá.



Takže jednou zkušeností z politiky je, že zakoušíte rozdíl mezi reálnou politikou a jejím mediálním obrazem?



Spíš jde o to odhadnout potenciál hysterie v momentě, když třeba něco nepodpoříme, anebo naopak podpoříme. Podchytit momenty, jejichž reálná závažnost není v souladu s tím, jaké mediální přestřelky vyvolává. Dělá to prakticky celá jedna polovina spektra okolo premiéra. V rámci PR jsou schopni situace neuvěřitelně vyhnat nebo vyhrotit, vlastně se to ale týká i té druhé poloviny. I jejich reakce bývají mnohdy zcela hysterické.

Je to až absurdní a vám se to tímto způsobem hrát nechce. Je potřeba se naučit to v jistou chvíli vzít, a stáhnout věc zpátky do reálného kontextu, bez kterého ji nelze adekvátně a v klidu posoudit. Mnohdy se vám ale stane, že něco odhlasujete ve sněmovně, říkáte si, jak to proběhlo v klidu, všechno povypínáte a než se dostanete domů, zjistíte, že to na různých internetových fórech mezitím slušně lítá. Najednou nevěřícně zíráte, kde všude jste na titulce a musíte reagovat. Je to prostě naše práce.



Pojďme k reálné politice. Na tu ruskou ambasádu jsem se neptal úplně náhodou. Zrovna minulý týden tuším právo zveřejnilo informaci, kterak jeden z vašich poslanců obchází ambasády zemí, jejichž firmy by se potenciálně mohly zapojit do rozšíření Temelína a Dukovan. Otázka zní: jste pro rozšiřování jaderných elektráren a proč?



Podle mého osobního přesvědčení by se nejprve mělo jednat o prodloužení životnosti Dukovan, a pokud jde o nové bloky, vypsat transparentní výběrové řízení (namísto pochybných mezivládních dohod), dále dobře smluvně ošetřit veškerá rizika, jako jsou všelijaké průtahy stavby, atd. A protože v současné době stále není ČEZ pro nás transparentní společností, musela by být investorem pravděpodobně úplně nově založená společnost, která bude maximálně otevřená.

Takže jste pro rozšíření Dukovan a Temelína?



Jsme pro, aby zůstal zachován podíl jádra v energetickém mixu. Toho lze dosáhnout jak prodloužením životnosti Dukovan, tak výstavbou nových bloků, avšak z našeho pohledu jen za konkrétních výše jmenovaných podmínek.



Osobně si myslím, že bychom měli výrazně, pokud jde o energetiku, celé prostředí liberalizovat. Lidé by si například měli mít možnost zapojit solární panely na střechách svých domů bez průtahů a zbytečné byrokracie a překážek připojení do sítě. Dneska je třeba žádat ČEZ, že to bude akceptovat, přitom ti samozřejmě hájí svoje zájmy a požadují po vás úplné nesmysly.



A pokud jde o vašeho poslance, co podle Práva obcházel ty ambasády?



Pokud jde o Jana Lipavského, který, dle médií obcházel ambasády, nevidím v tom nic kontroverzního. Ty ambasády tady prosazují zájmy svých zemí a zcela běžně s politiky komunikují. Ostatně Piráti nejsou stranou, která může v této věci cokoli v danou chvíli mimo mediální nasvícení pozadí vládních jednání ovlivnit, a ani o tom de facto nebudeme rozhodovat. Rozhodnutí musí padnout na vládní úrovni. Situaci ale monitorujeme a občany informujeme.



Pojďme ke komunálním volbám. Piráti se dostali do koalice ve všech třech největších městech České republiky. V Praze máte dokonce primátora. Přitom lze říct, že právě na tomto postu si každý vylámal zuby. Anebo aspoň skoro každý. Neobáváte se toho?



Občas slýchám, že to omílám moc často, ale já to musím opět říct. Nebojíme se výzev, ale pokoru před nimi rozhodně máme. Z vyjádření Zdeňka Hřiba to může občas vypadat, že je to brnkačka, ale není. On je ale ironický. Teprve si zvyká, a to je mimo jiné moje devítiletá zkušenost z politiky, že ironie z psaného slova prostě nejde často poznat.

Ale jinak, samozřejmě, Praha je pro nás maximální výzva a odpovědnost. Ale chci říct také toto: my za těch osm nebo devět let v politice nikomu kromě voličů nic nedlužíme. Nejsme s nikým propojení, nikomu za nic nevděčíme, není za námi žádný oligarcha, neděláme to pro peníze.



Co je naopak zřejmé: my dokážeme věci pojmenovat. A pak jednat. Tady jsou v havarijním stavu mosty, není dořešený výkup pozemků, se středočeským krajem nejsou vyobchodované odkláněcí okruhy. To a další jsou věci, které je prostě potřeba říct. Takto to je. Současně je potřeba otevřeně pojmenovat, jaké to má dopady, co se s tím dá dělat, kdy to bude a jaké tam jsou překážky. Nehrát si na perspektivu pouhých čtyř let. A to tady podle mě nikdo neudělal.



Vždyť například pan Dolínek měl analýzu o kritickém stavu mostů. Ale stopil ji. A pokud se teď píše, že chtějí Piráti zavřít Barrandovský most, je třeba připomenout, že se o tom psalo už v roce 2015. A tak bych mohl pokračovat. Jistě že víme, že ta Praha bude velmi těžká. Mimo jiné proto, že v koalici nejsou tři subjekty, ale že je jich pět. Tři z našich koaličních partnerů jsou ve sněmovně a mají evropské ambice. A my třeba nevíme, jak dopadnou evropské volby a jaký to bude mít vliv na jednu specifickou třetinu jednoho koaličního partnera.



Ostatně myslím, že složitost situace lidé, které zajímá pražská politika, čtou velmi dobře. Uvidíme, zda tu koalici volby neohrozí. Důležité je o věcech mezi sebou mluvit, informovat se navzájem. Je potřeba nastavit procesy a říct si, kdo je za co odpovědný. Reputační riziko je obrovské, protože když je v Praze pětadvacet stupňů pod nulou, tak za to může primátor (smích)…



Mediálně to zatím vypadá, že jediné, co primátor řeší, je, zda budou příští Silvestr tiché nebo jaké ohňostroje…



Ta věc se má jinak. Problematiku dopravy, stavy mostů a veliké problémy řešíme od nástupu Pirátů do vedení, akorát to není mediálně zajímavé a o Vánocích média žijí oslavami a ohňostrojem. Řeknu vám ale něco jiného, pro mě lidsky podstatného, co je pro mě ilustrací, že Piráti přemýšlí a vidí. Chvíli poté, co byl zvolen nový primátor, v Praze umrzli čtyři lidé. Já se s potřebnými v Praze setkávám. S řadou lidí na ulici se často znám, žiju tady dlouho, děláme pro ně různé akce, známe je z kampaně, často pro ně třeba něco uvaříme.

Zkrátka jsem pak volal na magistrát a ptám se, jak se k tomu stavíme a co pro ně můžeme udělat. A Eva Horáková mi začala říkat, kolik že se toho už udělalo. Vadily mi ale drobné, avšak pro spoustu lidí venku zásadní nuance, řada z nich má třeba psa, kterého nenechají někde venku jen proto, aby se vyspali, jiní jsou zase na vozíku. A zase, prý už se to pro lidi na vozíku řeší s nemocnicí Na Františku a jedná se o možnosti venkovních kotců u noclehárny.



Co chci říct: spousta věcí se řeší a nejsou vidět, no a některá média nám to ale chtějí natřít, a tak řeší pouze ohňostroje. Je to svým způsobem zábavné, Hřib kdesi v rozhovoru ironicky utrousil, že zvládáme řešit všecko, a média se na něm vozila několik dnů. Přitom varianty ohňostroje není téma, které by vám zabralo v koalici nějaký signifikantní čas. Prostě si řeknete: Za rok to zkusíme udělat jinak, jaké jsou možnosti? Tu věc lze, až přijde čas při plánování oslav nového roku 2020, vyřešit za jedno odpoledne.



Co doprava v Praze? Řada kritiků si stěžuje na neprůjezdnost, zácpy a podobně…



Nejsem správný adresát této otázky. Pokud ale vím, tak se aktuálně řeší téma aglomeračního okruh, což je širší dopravní okruh v okolí Prahy, který má ulehčit Praze. Je to ale věc, na které se musí domluvit se Středočeským krajem. Na toto téma se primátor Zdeněk Hřib v tomto týdnu setkává s hejtmankou Středočeského kraje a dle mých informací se nad tématem velkého okruhu setkává i s ministrem dopravy za ANO Danem Ťokem.



Poslední otázka: Brno a Ostrava. Za prvé, Brno bylo kontroverzní kvůli manévru, kdy byl ze hry vyšachován Petr Vokřál jako vítěz voleb. ANO skončilo v opozici. Za druhé: v každém z těch tří měst jste v koalici za zcela rozdílných konstelací. V Ostravě s hnutím ANO, v Brně s ODS, tedy se stranami, které skončily v Praze naopak v opozici…



Řeknu to takto: já nejsem hysterický. Jednak je to tím, že nepiji alkohol, nemám tudíž ty sinusoidy emocí. Na rozdíl od ostatních lidí také nemám tendenci všechno hodnotit podle jednoho mustru. Nezastávám tudíž pozici, že každý, kdo postupoval někdy v minulosti v nějaké věci společně s hnutím ANO, je lotr nebo zloduch. Není to pravda. Existují různé motivace, proč do něčeho takového někdo jde. Jsou také různé kontexty, rozdílné situace. Jinak je to v komunále, jinak na centrální úrovni.

Ale k prvnímu: Petr Vokřál si za to mohl sám. Už jsem to řekl a klidně to zopakuji. Na prvním jednání vyšplouchl Piráty a ti prostě jednali dále. V Brně jsem osobně sledoval dvě pro mě důležité věci, protože mi jde o funkční projekty, kterými by se mohly inspirovat i jiná města. A tady to byl Rapid Re-Housing a Housing First. U obou bych tlačil, aby se v nich pokračovalo. Personální věci, pokud jde o Brno, ale komentovat nechci. Pokud ale koalice půjde směrem dalšího ztransparentnění a udrží smysluplné projekty, může to tam dopadnout dobře.



Pokud jde o Ostravu, myslím, že to byl finální závěr jednání v tom smyslu, že se v jistý moment Tomáš Macura z hnutí ANO rozhodl upřednostnit Piráty, protože při rozhovorech s Andreou Hoffmannovou a Davidem Witoszem zjistil, že s ním nikdo jiný podobně otevřeně a bez postranního politikaření nejedná. Podle mých informací byl pan Macura až překvapen, jak kompetentní jsou Piráti a jak férově do toho projektu jsou ochotni jít. Ostatně ve sněmovně jednáme stejně, taky jednáme férově, tady to ale není třeba ze strany ANO dvakrát opětované.