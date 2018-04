Zákon, který navrhoval Babiš. Ministerstvo chce pro celníky pravomoci policie

Ministerstvo financí opět navrhuje, aby celníci mohli vyšetřovat daňové trestné činy, k čemuž je nyní oprávněna pouze policie. Vyplývá to z návrhu novely zákona o celní správě a novely trestního řádu, kterou předložilo ministerstvo financí do připomínkového řízení. Celníci by tak mohli vyšetřovat trestné činy od ledna 2021. Ministerstvo také požaduje pro celníky rozšíření pravomocí na prověřování trestních oznámení i u dalších daní, nyní je to u DPH a spotřebních daní.