Zaorálek: Pokud má živé umění přežít, musí od státu přijít zásadní pomoc | info.cz

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD si je vědom tíživé situace divadel a dalších kulturních institucí, které musely kvůli vyhlášení nouzového stavu v zemi přerušit činnost. Dnes se s jejich zástupci sešel. „Jsem si vědom, že mají-li mít vůbec šanci přežít, musí přijít od státu zásadní pomoc,“ uvedl pro INFO.CZ s tím, že připraví pro vládu materiál, který by jim aspoň částečně kompenzoval ušlé příjmy.

O současné tíživé situaci divadel jsme psali v pátek dopoledne. Existenčním problémům ale čelí také jiné kulturní instituce závislé na tržbách ze vstupného. „Jako nezávislé divadlo, nezřizované, nemáme žádné stále subvence a naše obživa je z devadesáti procent založená na tržbách,“ řekl nám třeba ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský.

Některá divadla nemají prostředky ani na to, aby mohly zaměstnávat stálý soubor. „Na jednotlivé inscenace najímáme herce, ale i osvětlovače a zvukaře. Jsou placeni za výkon. Neodehraná představení jim proplatit nemůžeme. Tím se ale tito spolupracovníci mohou lehce dostat do existenční krize, protože jim vypadne podstatná část příjmů. Hrozí také, že si najdou úplně jinou práci, a když budou tato opatření trvat dlouho, už se k nám nevrátí,“ vysvětlil Chalupský.

Podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glasera bude proto jednoznačně třeba, aby pomohl stát. „Město je směrem ke kultuře nadoraz. Všechny organizace jsou podfinancované a bez vnitřních rezerv. Příspěvek zřizovatele, ministerstva, kraje pokryje mandatorní výdaje. Obrovský výpadek tržeb bude znamenat extrémní problém,“ zdůraznil Glaser.

A ministr kultury si to uvědomuje. „Kulturní život v této zemi byl fakticky zastaven. Současný stav, který vznikl, vede k ochromení a likvidaci řady kulturních organizací, které nejsou zřizovány státem a žijí především ze vstupného. Hrozí naprostá devastace významné části živého umění v této zemi,“ řekl Zaorálek v rozhovoru pro INFO.CZ.

„Řada osob samostatně výdělečně činných v oblasti kultury žije na hranici životního minima. Setkal jsem se dnes proto se zástupci těchto nezávislých kulturních organizací a asociací a ujistil jsem je, že jsem si vědom toho, že mají-li mít vůbec šanci přežít, musí přijít od státu zásadní pomoc,“ dodal.

V následujících dvou týdnech chce proto připravit materiál pro vládu, který by jim alespoň částečně kompenzoval ušlé příjmy a zachránil jejich holou existenci. „Vedle tohoto materiálu, který na ministerstvu kultury přichystáme, v pondělí na vládě projednáme další soubor návrhů,“ říká s tím, že půjde například o program pro OSVČ a malé podnikatele, kdy by půjčky od 10 000 až po 500 000 korun poskytovaly komerční banky bezúročně.

Další z opatření umožní čerpat ošetřovné pro děti až do patnácti let jejich věku, a to i pro OSVČ. „Prodlouží se také doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících devíti dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy,“ dodává Zaorálek. Ministerstvo kultury podle svých slov také zajistí, aby kulturní instituce, které mají od resortu schváleny dotace, mohly peníze čerpat i v případě, že se plánované akce přesunou na jiný termín, anebo najdou formu alespoň částečného plnění.