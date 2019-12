Zápasník Pešta: MMA není sport pro vymlácené hlavy. Koluje tu pořád spousta stereotypů | info.cz

Osmiúhelníková klec o průměru devět metrů, uvnitř dva bojovníci, nebo dvě bojovnice. Fenomén, který plní hlediště tisícovkami diváků a před televizní obrazovky jich usedají další milióny. Sportovní fenomén, který přitahuje nejenom tvrdé chlapy, ale i křehké ženy. Sport, který je nejrychleji se vyvíjejícím sportovním odvětvím, a to jak do počtu sportovců, kteří se mu aktivně věnují, tak i do geometricky stoupající řady fanouškovsků.

Smíšená bojová umění, v originále Mixed Martial Arts (MMA). Sport, který spojuje dohromady prakticky všechny směry bojových umění, konkuruje takovým sportovním fenoménům, jako jsou americký fotbal, baseball, basketbal či lední hokej. MMA je plnokontaktní bojový sport umožňující kopy, údery, zápas ve stoje i na zemi za použití technik různých bojových umění a sportů. Právě všestrannost, adrenalin a pestrost, které je možné v kleci vidět, zaručují atraktivitu tohoto sportu.

V zápasech MMA se vítězí knokautováním soupeře, vzdáním soupeře či jeho zraněním, výhrou na body nebo technickým knokautem. Největší a nejznámější organizací MMA je americká organizace Ultimate Fighting Championship - UFC. Souboje se konají v osmistěnné kleci – oktagonu i v klasickém ringu, většinou jsou rozděleny na tři pětiminutová kola, souboje o titul mívají kol pět.

Letošní 9. listopad byl pro příznivce bojového umění opravdu velkým svátkem, v O2 Areně se odehrála OKTAGON 15 aneb „Bitva století“, kde Karlos Vémola odešel po pár vteřinách pokořen Atillou Véghem.

Ale to nebylo všechno. Odehrál se i neméně atraktivní, a bohužel také velmi krátký souboj těžkých vah. Viktor Pešta nastoupil proti držiteli titulu Michalu Martínkovi. Co se v aréně stalo popisuje již samotný Viktor Pešta:

Hned v úvodní výměně jsem inkasoval tvrdý úder, který mi zlomil čelist. V tu chvíli jsem si to ještě neuvědomil, ale cítil jsem, že s mojí pusou není něco v pořádku. Nejdřív jsem myslel, že mi vyrazil zub, protože jsem cítil, že mám mezi zuby mezeru. Snažil jsem se na to nemyslet a pokračovat v zápase. Ale jak zápas pokračoval, cítil jsem víc a víc, že se mi čelist posouvá. V momentě, kdy jsem začal wrestlit a on mi odtlačil rukou obličej, cítil jsem, že se mi čelist rozjela úplně na volno a bylo jasné, že nemůžu pokračovat.

Byl jste favorit? Kde se stala chyba?

Ano, podle sázkařů jsem nastupoval jako favorit, bohužel mi praskla čelist a nemohl jsem pokračovat. Takové věci bohužel patří k našemu sportu.

A už jste teď v pořádku? Jak dlouhá bude rekonvalescence?

Po třech měsících bych měl být plně zahojený. Samozřejmě budu moct začít trénovat o něco dřív, ale bez sparringu a podobně. Můj vzhled by to nemělo nijak ovlivnit, takže holky si můžou v klidu oddechnout.

Viktore, jak se vůbec absolvent osmiletého gymnázia z umělecko-intelektuální rodiny stane bijcem v oktagonu?

Ta cesta byla taková pozvolná, nebylo to, že bych se z ničeho nic rozhodnul, že chci být profesionální bojovník. Nejdřív jsem začal trénovat jen jako koníček, ani jsem neměl v plánu zápasit. Po nějaké době jsem si řekl, že by bylo zajímavé zkusit amatérský zápas. No a postupně jsem zápasil víc a víc až jsem najednou byl v UFC. To, z jaké jsem rodiny a co jsem studoval je podle mě úplně jedno. O MMA pořád ještě koluje spoustu stereotypů, ale pravda je taková, že to rozhodně není sport pro vymlácené hlavy.

Co bylo nejtěžší překážkou na počátku?

Na začátku pro mě bylo asi nejtěžší skloubit tréninky s normálním životem a školou. Příprava na zápas je extrémně fyzicky náročná a kolikrát nezbývá už moc energie na cokoli jiného. Teď, jako profík už nic jiného dělat nemusím, ale ne vždy to tak bylo.

A s čím bojujete nejvíc nyní?

Momentálně nejvíc bojuju se sociálníma sítěma. Lidi, co mi pomáhají s PR do mě neustále hučí, že musím být aktivnější na facebooku a instagramu, což se mi daří jen tak napůl.

Jak vůbec vypadá takový den bojovníka MMA?

Záleží o jaký den se jedná. Pokud jsem zrovna v přípravě, tak opravdu v podstatě jen trénuju, jím a spím.

Chcete se vrátit mezi UFC nebo se porozhlédnete po jiné organizaci? Bojoval jste už v Česku, v Rusku, MMA má své místo i v Asii, kam jezdíváte trénovat. Máte nějaké nabídky?

Každý bojovník chce do UFC a i já bych se tam rád vrátil. Po posledním zápase se to ale hodně vzdálilo a já teď určitě budu zápasit dál tady v Česku. Pravděpodobně budu pokračovat v polotěžké váze, ale samozřejmě záleží jaké budou nabídky a podobně.

Trénujete a bojujete po celém světě. Co vám to přináší a proč to vůbec děláte? A kde je to nejlepší a pro vás nejpřínosnější?

Trénuju po světě, protože se chci vzdělávat, a zlepšovat jak jen to jde. Tenhle sport je hrozně mladý a pořád se vyvíjí, proto je dobré trénovat tam, kde znají nejnovější trendy. Posledních pár let trénuju v klubu Hard Knocks 365 na Floridě.

Proč ne v Česku?

Neřekl bych, že mi tu něco vadí, jen chci trénovat tam, kde je to nejlepší a to u nás bohužel zatím není.

Jaké plány máte na rok 2020 v MMA a jaké s Rosenthalem (Viktor je členem spolku Rosenthal, který se věnuje vlastní filmové a divadelní tvorbě, pořádání dětských táborů a zážitkových her pro dospělé, a také bitvám a historickému šermu)? Hrajete, šermujete, filmujete ještě?

Pořád jsem oficiálně členem spolku Rosenthal, ale posledních pár let se na jeho akcích v podstatě nijak nepodílím. Se vším tím cestováním, trénováním a podobně to nejde skloubit.

Viktor Pešta je český bojovník, původem z Rožmitálu pod Třemšínem. S MMA začal v roce 2008 (v 18 letech) v Příbrami. Velmi záhy se přesunul do Prahy kvůli studiu a našel si Penta Gym, kde už zůstal. Zhruba po 9 měsících tréninku (včetně začátků v Příbrami) nastoupil do svého prvního amatérského zápasu. O necelé dva roky později už byl jedničkou ČR těžké váhy mezi profesionály a na konci roku 2013 vybojoval historicky první titul organizace GCF v těžké váze. Viktor o UFC snil už dlouho, ale věděl cesta vede jen přes velké zahraniční týmy a silné manažery.

Založil si stránku letmebeyoursparringpartner.com, kde se prezentoval a nabízel se jako sparring partner do zahraničních týmů. To se mu nakonec podařilo, na švédském turnaj Heroes Fighting Championship si ho vyhlédl šéf společnosti Mano Management. Viktor byl přizván do švédského týmu Allstars, kde se připravoval po boku místních hvězd a s pomocí Mano Managementu získal v únoru 2014 smlouvu s UFC (něco málo přes 5 let poté, co začal s tréninkem MMA).

V současné době už v UFC nepůsobí. Po několika těžkých zápasech přišel o svoji smlouvu a nyní se snaží vydobýt si své místo na špičce zpět. UFC opustil jako nejmladší borec ve svojí divizi a je tedy jasné, že ani zdaleka nenaplnil svůj potenciál a můžeme od něj očekávat velké věci.