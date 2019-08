Zaplatíme, když zůstanete. Evropské země bojují proti odlivu mladých mozků na Západ | info.cz

Polsko, 1. srpna. Dva miliony mladých Poláků mají od tohoto čtvrtečního rána důvod k radosti. Právě totiž začíná platit legislativa, díky které lidé mladší 26 let s příjmem do půl milionu korun ročně (průměrná mzda v zemi činí asi 350 tisíc korun), nemusejí odvádět osmnáctiprocentní daň z příjmu.

Opuštěná Varšava

Důvody, které polskou vládu k velkorysé nabídce mladým vedly, jsou jako výbušná směs, která by podle tamního statistického úřadu mohla srazit počet obyvatel v roce 2050 ze současných 38 milionů o pětinu. Problémem je kombinace klesající porodnosti, stále větší ochota mladých cestovat za prací do zahraničí a naopak neochota vlády přijímat migranty. Spolu se stárnutím obyvatelstva by se tak jednoduše brzy mohlo stát, že zkrátka nebude, kdo by vydělával na mandatorní výdaje státu. Udržet mladé mozky „za humny“ je proto pro politiky extrémně důležité, uvědomuje si premiér Mateusz Morawiecki; „Za posledních 15 let odešlo do zahraničí 1,7 milionu Poláků, to je jakoby ze dne na den zmizela celá Varšava,“ apeloval na poslance v polském parlamentu Sejmu.

Polská vláda doufá, že se jí škrtnutím příjmové daně pro mladé rovněž podaří přesvědčit Poláky žijící v zahraničí k návratu domů. „Je to pro ně důvod k návratu navíc; a pro ty, kteří odchod do ciziny zvažují, jde zase o argument pro setrvání,“ uvedl pro agenturu AFP Leszek Skiba, náměstek polského ministra financí. Státní rozpočet by dle něj měl kvůli novému opatření přijít ročně o necelých 600 milionů eur (15,5 miliardy korun). To je však trnem v oku opozici, podle které vláda, respektive vládní strana Právo a spravedlnost, štědrou fiskální pobídku využívá jen jako předvolební lákadlo pro mladé voliče. Zemi čekají letos na podzim klíčové parlamentní volby, napřesrok se pak volí prezident.

Polsko ovšem není jediné, koho odliv mozků trápí. Podobným nápadem se inspiruje i Chorvatsko, kde je míra nezaměstnanosti mladých lidí jedna z nejvyšších v celé Evropské unii – loni dosáhla téměř 24 procent (pro srovnání, v Česku to bylo 6,7 procenta). Právě vysoká nezaměstnanost mezi nejmladší generací je jedním z důvodů, proč mladí ochotně vyjíždějí hledat práci do zahraničí. Tamní zákonodárci proto nyní navrhují, aby lidé pod 25 let neplatili daň z příjmu, mileniálové mezi 25 a 30 lety by pak touto daní byli zatížení pouze z poloviny. Očekává se, že zákon by mohl začít platit od začátku příštího roku.

I další státy střední a východní Evropy s fenoménem brain drain bojují – každá však po svém. Maďarsko premiéra Viktora Orbána už v roce 2015 spustilo program, který mladým Maďarům v případě, že se vrátí do vlasti, zaplatí letenku a dokonce jim přidá finanční příspěvek pro první rok života v zemi – asi osm tisíc korun měsíčně. Lotyšsko, které od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 ztratilo pětinu své populace, zase zaměstnává speciální úředníky, kteří krajánkům v zahraničí pomáhají s případným návratem do vlasti: s hledáním práce, bydlení či školy pro jejich děti.

Česko se odlivu mozků nebojí

Česká republika se s podobnými problémy podle stakeholderů nepotýká. „Talentovaní pracovníci neodcházejí, ale naopak přicházejí,“ vysvětluje pro INFO.cz Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v Česku zastupuje sektor podnikových služeb. „Důkazem je mimo jiné i náš sektor podnikových služeb, který vytváří deset tisíc kvalifikovaných pracovních míst ročně a nejméně 40 procent z nich je tvořeno cizinci. Česká republika dokáže snadno přilákat zahraniční talenty, a to jak vysokou kvalitou života, tak i zajímavými pracovními příležitostmi. Pokud do budoucna nezaměstnanost vzroste, dojde spíše k odlivu nekvalifikované pracovní síly,“ míní Appleton.

Podobně to vidí i Illya Pavlov, ředitel oustsourcingové společnosti Acamar. „Vezmu-li v potaz infrastrukturu, dopravu a celkovou kvalitu života, tak se neobávám toho, že by ČR čelila brain drainu,“ říká Pavlov pro INFO.cz. „I kdyby došlo na nějaké ekonomické zakolísání, tak jsem přesvědčený, že i nadále Česko zůstane centrem kvalifikované a západním pohledem pořád levnější pracovní síly,“ dodává.