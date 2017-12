Závěry OLAF k Babišově dotační kauze Čapí hnízdo už posuzuje Brusel, Česko bude peníze vracet

„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi doporučení OLAF ohledně českého projektu známého jako Čapí hnízdo. Doporučení prostudujeme a vyhodnotíme. Byli jsme dále informováni, že české úřady už rozhodly, že výdaj vztahující se k tomuto projektu bude vyjmut z programu financovaného z evropských fondů,“ uvedla bez dalších podrobností mluvčí Evropské komise.

Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že neví, proč by měl sám dostat zprávu OLAF. Na dotaz, jak se staví k dřívějším informacím médií, podle nichž OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie a našel nesrovnalosti ve financování farmy Čapí hnízdo, řekl, že otázka je nesmyslná.

Státní zastupitelství se dnes k informacím o vyšetřování OLAF nechtělo vyjadřovat. "Nic jsme neobdrželi, tudíž se nebudeme nijak vyjadřovat," řekla ČTK mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová

Polilcie kvůli kauze opětovně žádá sněmovnu o vydání Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka ke stíhání. Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.