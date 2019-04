Zdanění církevních restitucí je protiústavní, věří opozice a chystá ústavní stížnost | info.cz

Ač v Senátu návrh na zdanění církevních restitucí nezískal podporu, poslanci 114 hlasy zástupců hnutí ANO, SPD, ČSSD a KSČM spolu s dvojicí nezařazených exposlanců SPD při druhém hlasování návrh opětovně prohlasovali a postoupili prezidentu Miloši Zemanovi k podpisu. Vzhledem k tomu, že Zeman v minulosti opakovaně vyslovil záměru zdanit finanční náhrady církvím podporu, lze předpokládat, že příslušný zákon skutečně projde celým legislativním procesem a bude publikován ve Sbírce zákonů. To se ale nelíbí zástupcům opozičních stran, kteří svorně potvrzují svůj již dříve vyslovený záměr napadnout zákon u Ústavního soudu.

Jedním z prvních senátorů, kteří již před prvním projednáváním návrhu v Poslanecké sněmovně otevřeně deklarovali, že v případě schválení vypracuje příslušnou ústavní stížnost, byl Zdeněk Hraba (STAN). Na jeho stanovisku se nic nemění. „Zákon i nadále považuji za protiústavní a pro budoucnost našeho právního systému nebezpečný,“ sdělil Hraba. V čem spatřuje protiústavnost návrhu popsal Hraba ve svém dřívějším rozhovoru pro INFO.CZ.

„Klíčovým problémem je, že se rozhodlo o využití daňového nástroje, který primárně nemá plnit daňové funkce, ale zcela nezakrytě má být jakousi svéráznou nápravou údajných nedostatků platné právní úpravy majetkového vypořádání s církvemi, kterou část politické scény nepovažuje za správnou a není s ní spokojená a srozuměná.

Takováto daň tak nesplňuje požadavek legitimního účelu daňové povinnosti, tj. shromáždění prostředků k zabezpečení veřejných statků. Nesplňuje požadavek ústavně aprobovaného veřejného zájmu, což vynikne zvlášť, uvědomíme-li si, že zdaněny mají být prostředky, které byly (jsou) vypláceny právě z veřejného rozpočtu. Stručně řečeno zdanění finančních náhrad je daňově iracionální a nelegitimní, protože jeho účel není slučitelný s účelem zavedení daní,“ vysvětlil Hraba už v lednu.

Nyní prozradil, že pro podání ústavní stížnosti, k níž je potřeba hlasů 17 senátorů, má již přislíbenou podporu zástupců čtyř senátních klubů, konkrétně domovského STAN, ODS, KDU-ČSL, SENÁTOR 21 a nezařazené senátorky Jitky Chalánkové.

Vlastní ústavní stížnost hodlají podat i opoziční poslanci. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný pro INFO.CZ uvedl, že iniciátorem je poslanec ODS a předseda sněmovního ústavněprávního výboru Marek Benda, který na své facebookové stránce zdanění církevních restitucí označil „za trapný poplatek komunistům za podporu vlády a SPD ve vedení Sněmovny.“ Výborný zároveň potvrdil, že lidovečtí senátoři rovněž podpoří senátní návrh ústavní stížnosti.

„Výsledek včerejšího hlasování je ostudou Poslanecké sněmovny. Hlasování a výsledek je legitimní, nic to ale nemění na tom, že je to výsledek sprostého obchodu mezi vládou ANO, ČSSD a KSČM za podporu této vládě. Absurdní situace, kdy komunisté, kteří již jednou církvím majetek ukradli, se nyní zasloužili o to, že jim má být opět „ukradeno“ i to minimum, které mělo způsobené škody a křivdy napravit,“ okomentoval přijetí zákona pro INFO.CZ Výborný.

„Ještě daleko horší ale je, že tím je narušen princip právní předvídatelnosti, že je narušena právní jistota, že podepsaná smlouva platí dokud se obě strany nedohodnou na její změně. To je velmi nebezpečný signál pro celou demokratickou společnost,“ dodává předseda KDU-ČSL.

Předseda ODS Petr Fiala ve svém vyjádření na Facebooku, na které odkazuje i stranická mluvčí Jana Havelková, poukázal na to, že ustupování komunistům se nikdy v minulosti nevyplatilo, a vláda se podle něj nepoučila. „Církve byly komunisty okradeny, věřící pronásledováni, řada církevních představitelů skončila ve vězení. Spáchané křivdy složitě vyjednaná dohoda aspoň částečně napravovala. Komunisté, místo, aby se styděli, dále tyto křivdy prohlubují. Věřím, že spravedlnost zjedná Ústavní soud, na který se obrátíme,“ píše Fiala.

Ostrou kritikou zdanění církevních restitucí nešetřil ani předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Považuji to ne za novelu zákona, ale za novelu komunistického zločinu,“ řekl pro INFO.CZ Kalousek. K ústavní stížnosti se podle Kalouska zástupci TOP 09 určitě připojí, jedno jestli na půdě sněmovny nebo senátu. „Nejlepší by dle mého názoru bylo, kdyby ústavní stížnost podaly samy poškozené osoby, tedy církve. Tam je ale bohužel problém, že tak mohou učinit, až teprve když se na ně reálně ona povinnost platit za finanční náhrady začne vztahovat. Je ale potřeba, aby ústavní stížnost byla – jedno kým – podána co nejrychleji. A pevně doufám a věřím, že i Ústavní soud se jí bude co nejrychleji zabývat a co nejrychleji jako protiústavní onen zákon zruší,“ říká Kalousek.



K ústavní stížnosti se podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše přidá i část pirátských poslanců. „Naši poslanci ve sněmovně pro tuto úlitbu Andreje Babiše KSČM za podporu vládě nehlasovali. Návrh na zdanění je podle ústavních expertů protiústavní. Vláda vůbec řádně nepřezkoumala způsob výpočtu náhrad a ministryně Schillerová si opakovaně vymýšlela. Proto komunistický návrh na revizi v této podobě považujeme za protiústavní," uvedl pro INFO.CZ Bartoš.