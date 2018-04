Zdravotní potíže a dovolená. Pokorná Jermanová byla letos na schůzích vedení kraje jen třikrát

„Nedovedu si představit, že by se například starosta obce nebo města neúčastnil naprosté většiny rad. Nevěděl by, co se ve městě či v obci děje. Nemohl by odpovědně svou obec či město řídit,“ uvedl zastupitel za ODS Martin Kupka. Podotkl, že kraj je ještě větší a složitější a hejtman má velkou odpovědnost. „Ptáme se, kdo je teď vlastně hlavou kraje? Vypadá to tak, že paní hejtmanka nechodí moc do práce. Prostě nemaká,“ dodal Kupka.

Pokorná Jermanová namítla, že má plno jiných úkolů - setkává se se starosty i členy vlády, musí se účastnit řady jednání. „Ta v mnoha případech kolidují s termínem rady, kde jde o formální potvrzení výstupů, na nichž jsem se i já ve velké míře podílela,“ uvedla. Připomněla, že se vzdala poslaneckého mandátu, aby se mohla naplno věnovat práci hejtmanky, v Asociaci krajů má navíc na starosti zahraniční záležitosti. „Práce mám nad hlavu,“ poznamenala.

V termínech zasedání rady například jednala o summitu SelectUSA, na který v červnu poveze delegaci českých investorů, nebo se setkala s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. „Kromě toho jsem také jenom člověkem. Letos se v mém osobním životě sešlo i několik událostí, které bych nikomu jinému rozhodně nepřála prožít. V březnu nás postihlo náhlé úmrtí v rodině a navrch odvezli mého otce do nemocnice se závažným, životu nebezpečným onemocněním, které si vyžádalo okamžitý chirurgický zákrok,“ uvedla hejtmanka. „Byla jsem také sama na vyšetření, jež předcházela lékařskému zákroku, který jsem v posledních dnech podstoupila. Kromě toho jsem v únoru čerpala dovolenou,“ dodala. V loňském roce se podle ní konalo 44 jednání rady kraje, z toho 27 se zúčastnila.