Že je demokracie v Česku ohrožená? To je slabé slovo, jsme na stupni 11 z 10, tvrdí politolog Doležal

Zeptám se vás jako předsedy Klubu na obranu demokracie: je současná demokracie ohrožená, že je třeba ji bránit? Pořádáte i veřejnou diskusi, co pro ni můžeme udělat.

Určitě je ohrožená. Ohrožená je dokonce slabé slovo.

A kým? Nebo čím přesně?

Stručně shrnu jen hlavní události posledních pěti let:volba xenofobního a autoritářského politika se zjevnými sympatiemi k putinovskému Rusku a ke komunistické Číně do nejvyšší státní funkce. Pád (Nečasovy) vlády za podivných okolností. Jmenování vlády (Rusnokovy), nadané pouze prezidentovou důvěrou, která vydržela půl roku. Volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2013, neúspěch tradičních demokratických stran, nástup Babišova multifunkčního komplexu (v politické rovině se jmenuje ANO).Čtyřleté postupné a potupné hroucení ČSSD. A konečně tři závěrečné akordy: volby do poslanecké sněmovny v roce 2017 – sněmovnu ovládlo ANO spolu s okamurovci a komunisty; opětná volba Miloše Zemana prezidentem; a menšinová vláda Andreje Babiše se smluvní podporou komunistů. Tím jsem odpověděl na otázku kým a čím je ohrožena.

Ale vše o čem mluvíte se odehrálo demokratickou cestou?!

Jistě, to vše se skutečně stalo formálně vzato demokratickou cestou. To ještě neznamená, že je to OK a že se tomu lidé nemohou v rámci daném Ústavou a zákony vzepřít. Demokracie není jen systém, kde vládne většina (ta vládla i v Hitlerově Německu), ale kde i menšina má svá práva a může se dřív nebo později legální cestou stát většinou.

Pro jasnější představu: kam byste ohrožení zdejší demokracie zařadil na stupnici od jedné do deseti?

Jednoznačně na 11.

Můžete být konkrétnější? Píšete často, že česká společnost je v dlouhodobé politické a morální krizi. Jak se to projevuje v našich životech? Setkávám se s řadou lidí, kteří si současnou situaci naopak pochvalují.

To, že si řada lidí současnou situaci pochvaluje, je vlastně normální. Nenormální je, že ti, kteří si ji nepochvalují, nejsou vůbec vidět a slyšet. Aby byli vidět a slyšet, k tomu nestačí jít jednou za měsíc na nějakou demonstraci a dělat tam kravál, i když i to má samozřejmě smysl, ale angažovat se tam kde žijeme.