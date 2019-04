Že se opozici nelíbí vláda? Tomu rozumím, nám se ty předchozí také nelíbily, říká Dolejš | info.cz

Jak bude KSČM hlasovat o schválení programu schůze?



Ještě se o tom poradíme, je ale skoro jisté, že tím nikdo z nás nebude chtít utratit celý den. I já osobně si myslím, že se žádná katastrofa ve společnosti i v politice neděje. Takže to vnímám jako akci opozice, která je samozřejmě legitimní. A přestože se nebude jednat celý den, i tak budou mít dostatek prostoru si to své říct.

Pokud bych vzal ta tři témata, premiér obměnil některé ministry. Nikdo z nich se zatím nijak neprojevil, navíc je to výsostné právo předsedy vlády. Týká se to i ministra spravedlnosti, žádné čistky státních zástupců se zatím nekonají. A teprve v momentě, kdy by k něčemu podobnému nová ministryně přistoupila, tak bychom se tím začali zabývat.



A vás osobně ta výměna na ministerstvu spravedlnosti neznepokojuje? Přece jenom, ten souběh událostí přímo vybízí k rozličným úvahám. Navíc se to vše odehrálo ve čtvrtek před prodlouženým víkendem…



Ale tak jasně. Spekulovat lze vždycky. Zatím se ale nic výjimečného nestalo. Až skutky nás přimějí k nějaké reakci. Myslím si, že i předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček to řekl poměrně jasně. Pokud by se tady začalo všechno sypat, nenecháme to tak. Ostatně jsem přesvědčený, že rozhodování státního zástupce, stejně tak soudů, poskytnou této vládě dostatek času k tomu, aby ještě vládla.



Pokud někdo hovoří o časovém souběhu, vidím ho spíše v tom, že je před volbami. Náhoda není ani to, že se svolávají lidé na náměstí. Avšak nechci to zlehčovat, ani zatracovat. Patří to do instrumentária opozice. Už po volbách zde vznikl blok stran, kterému osa Babiš – Zeman vadí, my to ale vnímáme jako realitu a pohneme se, až to pro nás bude mít smysl. Teď ho tam ale nenacházíme.



Říkáte osa Babiš – Zeman. Co říkáte na to, že ve vládě má prezident oproti ČSSD už skoro víc svých lidí?



Tím myslíte třeba ministra zemědělství? Já bych ho označil spíše za jakéhosi univerzála. Není to rigorózní „zemanovec“. Pokud jde o Marii Benešovou, jistě, ta má k Miloši Zemanovi blízko. Blízko k němu má ale také celá řada jiných lidí, a řada z nich je z ČSSD. A na druhou stranu: resort spravedlnosti patří hnutí ANO.



Jak vnímáte spekulace týkající se toho, že několika soudcům končí mandát…



Ale tak mandát lidem v obdobných pozicích prostě jednou končí. A je fakt, že soudce jmenuje prezident. Pro mě je o mnoho zajímavější informace, že budoucí ministryně spravedlnosti uvažuje o zkrácení mandátů státních zástupců.



A jak to hodnotíte?



Samozřejmě by to byl velký zásah a pochopitelně kolem toho čekám velkou debatu. Ale i ta se bude případně odehrávat v rámci nějakého demokratického procesu. Zkrátka v tuto chvíli nevidím důvod, proč by se mělo bít na poplach, že nastupuje nová totalita, anebo aspoň normalizace. Je to moment, který tuto vládu provází po celou dobu.

A pokud tam jsou prvky, které se někomu nelíbí, mohu na to říct tolik, že i nám se u předchozích vlád řada věcí nelíbila. Nevnímám současnou situaci jako dramatický zlom, vláda má prostě pouze jiné akcenty, než její předchůdkyně. A já osobně si myslím, že daleko podstatnější bude debata o podobě státního rozpočtu na příští rok.



A jaká je vaše pozice v tomto ohledu? ČSSD přišla s několika návrhy, jak posílit příjmovou stranu rozpočtu, mimo jiné navrhuje třeba bankovní daň…



Vnímám to především jako licitaci. ČSSD má své priority, a samozřejmě nemůže každá z nich projít, pokud ji není jak financovat. A protože Andrej Babiš neprojevuje nějak velkou ochotu posílit rozpočet na příjmové straně, odmítá například bankovní daň, tak bude třeba hledat jiné cesty.



A KSČM je pro zdanění bank?



Jsou tady různé cesty, ČSSD preferuje zdanění aktiv, my máme v programu zdanění bankovních transakcí. Nám to tedy problém nečiní. Avšak je otázka, zda je to téma, na kterém by měla padnout vláda. Nyní je to ale předčasné, i my se budeme snažit o to, aby se banky nějakým způsobem danily. Nicméně pokud bude premiér proti, budeme muset hledat alternativní zdroje. A už teď je evidentní, že to bude složité jednání a našim cílem bude, aby tam aspoň něco navíc pro lidi bylo.

A co máte na mysli tím „něco“?



Těžko říct, teď vznikne první návrh rozpočtu, a do září bude bitka. Je potřeba připomenout, že je už schválená valorizace důchodů, otázka jsou minimální mzdy, rodičovská a navýšení platů učitelům. Kdy a o kolik.



Jak vás tak poslouchám, existuje podle vás moment nebo téma, které má potenciál rozložit stávající vládní architekturu?



Zásadní bude hospodářský vývoj. Pokud by byl výrazně horší, než se očekává, šlo by o tvrdý náraz, který by nutně vedl ke škrtům. A předpokládám, že bychom ani my (stejně jako sociální demokracie) nechtěli být pod takovými škrty podepsáni. Tikající bombou samozřejmě je, jak dopadne proces týkající se Čapího hnízda s premiérem. A my jsme už na začátku řekli, že pokud by byl odsouzený, nebudeme ho podporovat.



A pokud by byl obžalovaný?



No, to jsme neřekli…