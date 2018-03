Ze spojenců nepřátelé. Drahoš nechápe útoky od Horáčka, ten mu vyčítá, že nepopřál Zemanovi

Těsně po prvním kole prezidentských voleb se z nich stali velcí spojenci. Michal Horáček se hned po vyhlášení výsledků sbalil a ze svého štábu odjel rovnou za Jiřím Drahošem. Nabídl mu do druhého kola volby, do kterého Drahoš postoupil, svou podporu, a to i ve formě billboardů. Poté, co volby vyhrál o 14 dní později Miloš Zeman, však Horáček začal někdejšího předsedu Akademie věd veřejně kritizovat. Rány nezahojil ani čas. Drahoš textařovy útoky dodnes nechápe.

Během kampaně z nich byli soupeři. Horáček dokonce obvinil Drahoše z plagiátorství, když se na jeho facebookovém účtu objevily věty, které už v minulosti zveřejnil právě on. Po prvním kole volby ale přišlo příměří.

„Já chci tady znovu jasně říci, že to nekončí ani pro mě, že udělám všechno pro to, aby pan současný prezident příštích pět let už prezidentem nebyl. Napadlo mě v průběhu odpoledne, že vlastně mám billboardy zaplacené až do konce ledna, takže týmu pana profesora Drahoše a jemu osobně nabídneme tuto možnost, aby je mohl využít,“ řekl Michal Horáček těsně poté, co se dozvěděl v polovině ledna, že nepostoupil do druhého kola prezidentské volby. A hned také odjel s touto nabídkou do Drahošova volebního štábu, který tou dobou slavil postup a ladil taktiku na konečný souboj se Zemanem.

Billboardy pak Horáček Jiřímu Drahošovi skutečně nabídl a oblepil republiku heslem „Volím Drahoše“. Nabídl mu také spolupráci na bázi volebních týmů a jezdil za něj po městech také orodovat. Stejně tak ho doprovázel také do televizních debat s Milošem Zemanem.