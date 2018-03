Ze spolupráce s komunisty a SPD nadšený nejsem, Ondráčka jsem nevolil, říká ministr zdravotnictví Vojtěch

Už dávno není pohlednou tváří ze soutěže Česko hledá Superstar. Adam Vojtěch (31) je nejmladším členem Babišovy vlády, ministrem superobtížného resortu zdravotnictví. Považuje se za idealistu, ze spolupráce s komunisty a okamurovci nadšený není. Setkali jsme se v týdnu občanských a studentských protestů. Co jim jako nedávný student říká?

Mluvíme spolu ve chvíli, kdy se v ulicích protestuje, studenti vyšli před školy. Nesouhlasí s tím, jak nejvyšší ústavní činitelé přistupují „kreativně“ k ústavě, s tím, že prezident jmenoval premiérem trestně stíhaného člověka, který už týdny vládne bez důvěry. I vy jste členem jeho vlády. Jaký z toho máte pocit? Ještě před pěti lety jste i vy byl studentem.

Otázkou je, zda jdou opravdu i proti mně. Jestli jsou protesty namířeny vůči konkrétním osobám nebo jestli to berou tak, že celá vláda to dělá špatně.

Ono jde spíš o celkovou situaci. Studenti mimo jiné žádali, a nejen oni, aby vláda v demisi nedělala zásadní a personální kroky, nevytvářela nové ústavní pořádky…

Jistě. Ale například moji bývalí kolegové z právnické fakulty, když už zmiňujete moje studentské časy, mi vyjadřují podporu, věří mi, i když nepodporují ANO. Protesty si neberu osobně, byť mě nijak netěší. Na druhou stranu, pokud se řeší, že není jmenována vláda s důvěrou, pak takové případy jsme tady v minulosti už měli. Byla tu vláda Topolánkova, která vládla čtyři měsíce bez důvěry a fungovala.

To je i častý argument pana Babiše. Ale nebyla to jiná situace? Ve sněmovně byl tehdy pat, nyní není.

Jiná situace snad, ale vláda byla tak jako tak bez důvěry. Pan Topolánek měl i druhý pokus a pak si - trochu pofidérně – už většinu vyjednal. Naše vláda vládne tři měsíce, myslím, že to není nijak dlouhá doba, nebavíme se o roku, o dvou. Bezprecedentní situace v historii republiky to tedy není a žádné zásadní kroky neděláme. Věřím, že směřujeme k nějakému výsledku v dohledné době. Mnohé výhrady protestujících jdou však i mimo vládní zodpovědnost, třeba kvůli zvolení pana Ondráčka do čela kontrolní komise GIBS, nebo vůči prezidentu Zemanovi. Já jsem pana Ondráčka rozhodně nevolil. A na místě prezidenta Zemana bych zvolil jiný inaugurační projev, nebyl úplně šťastný. Chápu tudíž, že atmosféra je vyostřená.

Za personální výměny jste kritizován i vy. Především odvolání ředitele ostravské nemocnice a exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, jemuž byla výpověď doručena až domů, vyvolala podezření, že to byl trest pro někdejšího rivala pana Babiše. Jste ministr v demisi, opravdu ta věc nesnesla odkladu? Nehořelo přece.

To je úsměvné podezření. Pan Němeček podle mě manažersky selhal a způsobil, že odborná úroveň významné fakultní nemocnice klesla, což pro mne, ještě s vědomím toho, že měl melouch v jiné nemocnici, bylo nepřijatelné. A máme podezření, že v nemocnici za pana Němečka docházelo k vyvádění lukrativních oborů do soukromých rukou.

