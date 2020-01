Ze státního Čepra kradli naftu ve velkém, navrtáním produktovodů měl podnik přijít o desítky milionů | info.cz

Na přípravu krádeže pohonných hmot v obřím rozsahu s možnou škodou až 200 milionů korun upozornili na sklonku předloňského roku generálního ředitele ČEPRO Jana Duspěvu dva bývalí detektivové Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Zdeněk Blahut a Luděk Žákovec. Poznatek Blahutovi předal klatovský Petr Hájek, který později zemřel.

Utajovaných a sofistikovaných navrtávek, koncipovaných tak, aby dramaticky neklesl tlak v produktovodu, na což by díky měřícím technologiím ČEPRO přišlo, mělo být hned několik. Podle údajů informátorů dokonce tři na celém území republiky.

V létě se podařilo jednu z navrtávek odhalit, škoda ale přesahuje „jen“ 700 tisíc korun. K odhalení došlo překvapivě díky anonymnímu telefonátu, ne kvůli práci detektivů či celníků. Jeden z podezřelých navíc při zásahu západočeské policie utekl.

Kvůli informacím o navrtávkách produktovodů podalo ČEPRO trestní oznámení před více než rokem. Prověřování se zpočátku ujala Celní správa. Za ředitelem ČEPRO Duspěvou tehdy dorazil sám náměstek celníků Robert Šlachta se svým kolegou. Celníci se nicméně paradoxně zabývali víc samotnými oznamovateli než upozorněním na závažnou trestnou činnost.

A z nepochopitelných důvodů zaměnili také osobu podnikatele Petra Hájka za bývalého náměstka policejního útvaru, který má na starosti odposlechy a sledování, Stanislava Hájka. Na něm Šlachta a spol. „dělali“ ještě na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a jeho jméno se objevilo v kauze Nagyová v souvislosti s lobbistou Ivo Rittigem. Ale o této záměně až později.

Společnost ČEPRO dnes sama připouští, že jenom z navrtávky v obci Kralovice na Plzeňsku „nasosal“ gang více nafty, než se podařilo odhalit. „Je vysoce pravděpodobné, že odhalená trestná činnost nebyla prvním případem krádeže motorové nafty prostřednictvím této navrtávky. Provedení navrtávky i její následné využití, tzn. rozsah další trestné činnosti, je nicméně předmětem dalšího prověřování Policie ČR; bližší informace proto nelze v tuto chvíli poskytnout,“ sdělil Ekonomickému deníku generální ředitel ČEPRO Jan Duspěva.

Za navrtávku byl ve finále odsouzen jen jeden z pachatelů. A velmi pravděpodobně jen pouhý „pěšák“, organizátoři rozsáhlých krádeží zůstali vyšetřovatelům skryti. „Pachatel, Olegs Pogorelovs, byl Policií ČR zadržen při krádeži přibližně 43 tisíc litrů motorové nafty v hodnotě více než 600.000 Kč. Motorová nafta byla společnosti ČEPRO vydána a odsouzený rovněž uhradil následnou škodu související se sanací navrtávky (viz rozsudek),“ pokračuje šéf ČEPRO Duspěva.

„Oleg Pogorelovs je vinen, že v době od cca 17.00 hodin do 18.15 hodin dne 14.05.2019 v obci Kralovice, okres Plzeň-sever, odcizil spolu s dalšími doposud neustanovenými osobami, nejméně však s podezřelou osobou na útěku A. P. , nar. , státním příslušníkem Lotyšské republiky, případně po dohodě s ním, jakož i dalšími doposud neustanovenými osobami, příp. Též s podezřelým I. N. , státním příslušníkem Ruské federace, za využití vysílaček a dalekohledu, s úmyslem se obohatit, v areálu společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., v Žatecké ulici č. 359, celkem 23.000 litrů motorové nafty v hodnotě 739.910 Kč tak, že užil přípojku s nelegální navrtávkou napojenou na produktovodní síť poškozené společnosti ČEPRO. Té tak byla způsobena škoda v uvedené výši, vedoucí do gumového vaku o objemu cca 30.000 litrů, opatřeného technologií k řízení průtoku, umístěnou v zeleném lodním kovovém kontejneru o rozměru 12,2 x 2,45 x 2,9 metru, v němž byla ke gumovému vaku připojena hadice vedoucí přes čerpadlo, kterým byla motorová nafta postupně čerpána do celkem 28 ks IBC kontejnerů o objemu 1.000 litrů, z nichž bylo již 23 ks motorovou naftou naplněno, naložených v zaplachtovaném návěsu zn. Schmitz, MPZ: PL, který byl připojen k nákladnímu vozidlu zn. Daf, MPZ: PL, s nímž na místo podle instrukcí neznámých osob přijel a přistavil vedle kovového kontejneru, avšak již nestačil odjet, neboť byl při útěku mj. na místě zajištěn policejními orgány,“ stojí v anonymizovaném rozsudku, který Ekonomický deník získal.

Ředitel ČEPRO Jan Duspěva připouští, že šlo skutečně o sofistikovanou trestnou činnost, žádné pouhé provrtání potrubí a nasazení hadice. Na otázku Ekonomického deníku, jak je možné, že se pachatelům podařilo při čerpání nesnížit tlak v produktovodu, aby kontrolní mechanismy navrtávku neodhalily, Duspěva odpověděl: „Vzhledem k dalším vyšetřováním, která jsou v současné době vedena Policií ČR, bohužel nemůžeme být konkrétní. Obecně však můžeme konstatovat, že pachatelé používají systém ventilů, dálkově ovládaných SW prostředků a disponují odbornými znalostmi v oboru řidících systémů.“

V odpovědi na otázku, jestli se ČEPRO a vyšetřovatelům podařilo verifikovat informaci původního zdroje, podnikatele Petra Hájka, o dvou, respektive třech navrtávkách, byl už Duspěva skoupý: „Tyto informace jsou i nadále předmětem vyšetřování.“ Také na další otázku, zda je ČEPRO schopno vyčíslit ztráty z produktovodů za loňský rok, odpověděl Duspěva podobně vyhýbavě. „Tyto informace jsou v současné době předmětem vyšetřování.“

