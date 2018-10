Zeman chtěl být nový Masaryk. Za to, co se z něj stalo, můžou jeho kritici, říká Zábranský

Spisovatel David Zábranský dostal kvůli svým názorům nálepku obránce Miloše Zemana. To teď ale kvůli poslednímu dění kolem prezidenta přehodnocuje a říká, že už toho je moc a Zemanovu vystupování chybí dramaturgie. Zábranský v rozhovoru s Čestmírem Strakatým pro Reflex.cz zdůrazňuje, že prezident se přitom nechtěl zapsat jako nenáviděný. Za to, co se s ním stalo, můžou podle něj jeho kritici. Proč by měli umělci dokázat porozumět Miloši Zemanovi? A kdo skutečně rozděluje českou společnost?