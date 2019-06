Zeman neustoupil, ČSSD tápe. Česko je na hraně ústavní krize, tvrdí Hamáček | info.cz

Také proto se nejspíš předseda ČSSD Jan Hamáček večer po jednání sociálnědemokratického vedení omezil na strohé prohlášení, z něhož vyplývá, že se v pátek sejde s premiérem a bude od něj chtít slyšet, jak chce postupovat. „Informoval jsem vedení ČSSD o schůzce s prezidentem. Česká republika je na hraně ústavní krize. Pokud premiér navrhne odvolání, prezident mu podle Ústavy musí vyhovět. Zítra se sejdu s premiérem a budu vědět, jaký on má plán. On je dle ústavy aktér, který podal návrh na odvolání,“ prohlásil Hamáček.

Jenomže Andrej Babiš se už odpoledne nechal slyšet, že neplánuje podat na prezidenta kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Hamáček tedy bude muset skousnout další ponížení, anebo zavelet k odchodu z vlády. Podle našich informací by to znamenalo také jeho konec v čele ČSSD. Pokud jde o vládu, znamenalo by to výměnu ministrů ČSSD lidmi Miloše Zemana a Andreje Babiše. Rekonstruovaná vláda by pak nejspíš ani nemusela žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Svým způsobem jde ale o detail.

Příčina je prostá. I kdyby se nově poskládaný kabinet rozhodl před poslance předstoupit, důvěru by skoro jistě získal. Česko totiž dlouhodobě směřuje k vládě podporované blokem stran, který je považovaný za záložní většinu Andreje Babiše: tedy hnutím ANO, Okamurovou SPD a komunisty. Tak či onak jde o protestní nebo populistické formace, které svou legitimitu čerpají z kritiky polistopadového politického uspořádání. Zároveň jde o scénář, kterým si doposud sociální demokracie omlouvala všechny ústupky Andreji Babišovi. Jenomže ani sociální demokraté nemohou ustupovat donekonečna.

ČSSD si kladla podmínky před volbami, po volbách i minulý týden. Jednou z těch posledních bylo, že se vyřeší situace okolo odvolání ministra kultury Antonína Staňka do konce června, tedy do neděle. A to se zjevně nestane. „Pokud by kompetenční žaloba nepřipadala v úvahu, tak si myslím, že nemá cenu v takovéto vládě setrvávat. Protože pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti… A pokračovala by v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu,“ nechal se odpoledne slyšet předseda sněmovní frakce ČSSD Jan Chvojka.

Více budeme vědět v pátek. Pokud ale Andrej Babiš nepůjde proti Zemanovi, což je krajně nepravděpodobné, je skoro jisté, že jsme na nejlepší cestě ke vzniku vlády, na které se nebude poprvé od roku 1989 podílet ani jedna tradiční politická strana. Svým způsobem by se tak vyjasnil a zpřehlednil politický terén: Na jedné straně blok reprezentující tzv. druhé Česko, tedy Zeman, Babiš, Okamura a Filip, a proti nim tradičně programově vyprofilované formace typu ODS, ČSSD, KDU-ČSL nebo TOP 09 a STAN, ke kterým bychom museli v danou chvíli počítat atypicky také Piráty.