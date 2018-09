Zeman se vyhýbá veřejnosti. Cesty do krajů po volbách omezil, místo piety pálil trenýrky

Miloš Zeman se rád pasuje do role hlavy státu, která se neostýchá vycházet mezi svůj lid. Jak uvedl po prvních vítězných volbách v roce 2013, chtěl by být „prezidentem dolních deseti milionů“. Kromě výjezdů do krajů, kterých ale letos zatím příliš neabsolvoval, mají ale občané jen poměrně malou možnost se s ním setkat. Nezúčastnil se také několika pietních akcí, přestože se mu nekryly s jinou aktivitou v jeho programu.

V letošním roce prezident zatím absolvoval dva výjezdy do krajů. V květnu navštívil Moravskoslezský a v červnu Ústecky kraj. S občany v regionech se tak letos setkal během šesti dnů. To loni vyjížděl do různých koutů republiky mnohem častěji. V posledním roce svého volebního období v době vrcholící prezidentské kampaně strávil v krajích celkem 42 dní.

Zeman letos navštívil dva kraje. Loni jich navštívil jedenáct, některé dvakrát

V roce 2017 dokonce dvakrát navštívil Jihomoravský kraj (v květnu a na přelomu listopadu a prosince), Plzeňský kraj (v lednu a v říjnu) a Olomoucký kraj (v březnu a v listopadu). Ačkoli prezident tvrdošíjně tvrdil, že výjezdy do krajů nejsou součástí jeho předvolební kampaně, v roce, kdy už má funkci na dalších pět let jistou, výrazně poklesl počet dní, kdy se setkává s lidmi v krajích.

Je možné, že výjezdů bude letos méně i proto, že někteří hejtmani odmítli za Zemanovy spanilé jízdy platit. Proti byl například hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, nebo liberecký hejtman Martin Půta. Protože cesty do krajů se konaly taky v bezprostředním období před volbami, požadoval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, aby je prezident vykázal jako výdaje na kampaň. To ale Zeman odmítl, žádnou předvolební kampaň prý nevedl. Podle webu iRozhlas.cz stály Zemanovy návštěvy krajů 715 tisíc korun.

Prezident se ale na veřejnosti objevuje i mimo výjezdy do regionů. Letos ho lidé v České republice mohli potkat zhruba na 12 veřejných akcích. V srpnu se již tradičně zúčastnil zahájení veletrhu Země Živitelka, v květnu si nenechal ujít stejně jako loni vystoupení na Žofínském fóru. Na konci července se také zúčastnil se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou jízdy historickým vlakem z Hodonína do slovenských Topoľčianek, která byla připomínku 100 let od vzniku Československa.

Nepřijel do Lidic, za čtyři dny ale pálil trenýrky

Co se ovšem obecně týče připomínání historických událostí spjatých s Českou republikou, prezident oproti loňskému roku značně zaostává. Letos si 8. května připomněl na Vítkově konec druhé světové války a 7. března v Lánech výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Mnozí mu vyčítali, že se odmítl vyjádřit k výročí srpna 1968. Nevyjádřil se a nepřišel ani na další pietní akty spojené s československými dějinami.

Neobjevil se 10. června na pietě za vypálení Lidic. Tři dny poté ale dorazil na koncert Daniela Hůlky a 14. června na tiskovém brífingu před novináři pálil trenýrky. 18. června se nezúčastnil vzpomínkového aktu u krypty v Resslově ulici, kde padli parašutisté, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha. V té době byl ovšem na výjezdu v Moravskoslezském kraji. Obětem nacistů se ale nepoklonil ani 24. června při pietě za vypálení obce Ležáky, když neměl jiný program. Stejně tak nepřišel vzdát hold zabitým politickým vězňům 26. června na Ďáblický hřbitov.

Loni přitom Zeman alespoň do Lidic zavítal. Navštívil je ale už 27. května 2017, když tam přebíral symbolické klíče od města, které si připomínalo 70. výročí od položení základního kamene obnovené obce. 23. února 2017 také odhalil pamětní desku k výročí vzniku Slovenského domu.

Prezident se v letošním roce omezoval spíše na uzavřené akce nepřístupné veřejnost. Přijímal státníky, nové velvyslance i české politiky. V dubnu také navštívil sjezd komunistů, v březnu sjezd Strany práv občanů (SPO), v únoru sjezd ČSSD a 9. prosince 2017 konferenci Svobody a přímé demokracie (SPD). Mezi obyčejné Čechy ale letos zatím chodil o dost méně než v předchozím roce. Pravidelně ho tak mohou vídat především na obrazovce v jednom z pořadů Jaromíra Soukupa vysílaných ze záznamu.