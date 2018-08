Zeman udělí třem padlým vojákům 28. října medaili Za hrdinství

Prezident Miloš Zeman udělí třem českým vojákům, kteří zemřeli při teroristickém útoku v Afghánistánu, in memoriam medaili Za hrdinství. Vyznamená je o státním svátku 28. října, uvedl dnes na twitteru mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Armádní speciál dnes dopravil těla padlých vojáků do Česka.

Vojáci Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25) padli v Afghánistánu v neděli při hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štáb Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu.

Zeman, který je vrchním velitelem ozbrojených sil, v neděli vyjádřil hlubokou lítost nad úmrtím tří českých vojáků. Zároveň zdůraznil, že by to podle něj nemělo odradit od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem.

Prezident postupuje podobně jako před čtyřmi lety, kdy při útoku v Afghánistánu zemřelo pět českých vojáků. I tehdy Zeman všechny in memoriam vyznamenal medailí Za hrdinství.