Zeman vyslal Nejedlého s Mynářem do Číny. Mají zjistit, kam se ztratil šéf CEFC

Pražský hrad vyslal kancléře Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého do Číny ověřit informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. ČTK to potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle serveru Neovlivní.cz je s nimi i Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company. Mluvčí CEFC Group (Europe) Company Pavel Bednář nechtěl na dotaz o cestě Tvrdíka do Číny reagovat.