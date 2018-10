Zemanovi jsem fandil. A nevím, proč se z vyznamenání dělá takový humbuk, říká Michal David

U příležitosti státního svátku připomínajícího sto let od založení Československé republiky převezmete vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Neuvažoval jste o tom, že ho odmítnete?

Vyznamenání od prezidenta se neodmítá. Myslím, že všude na světě, v Itálii, ve Švýcarsku, v Německu nebo v Americe, je ctí dostat takové vyznamenání, jenom u nás se pořád diskutuje. Nevím, proč se z toho dělá takový humbuk. Vyznamenání si vážím, protože si myslím, že je oceněním za dlouholetou práci.

Ale například zpěvák Vladimír Mišík vyznamenání odmítl, a režisér Jan Němec ho dokonce na protest proti postojům Hradu vrátil.

To je každého věc. Zaplať Bůh, že žijeme ve svobodné zemi, kde si každý může za svým postojem stát, což je v pořádku.

Když jsem si včera povídal s kamarádem, říkal mi: „Zeptej se Michala Davida, zda si uvědomuje, že prezident Zeman ho užívá k dalšímu rozeštvání spo­lečnosti.“

Já si to nemyslím. Já si myslím, že společnost se štve sama proti sobě. Objel jsem celý svět a nikde nic podobného nezažil.

Není to tak, že vás odměnil za to, že jste mu zpíval na druhé prezidentské inauguraci?

Prosím vás, asi takhle: pana prezidenta Zemana zvolilo 54 procent národa, což je přes dva milióny voličů, a pokud by měl každého odměnit za to, že mu dal hlas, byl by to absolutní nesmysl. Já mu fandil, v době voleb jsem šel i do duelu s Milanem Šteindlerem, protože jsem si nemyslel, že by pan Drahoš byl ten pravý.

Vám nevadí Zemanovy proruské postoje?

… já vás zarazím. Pojďme se bavit o muzice! Nejsem politik, abychom si rozuměli. Tak pojďme politiku vynechat. Ale jestli je proruský, nebo proamerický? Vždycky jsme pod někým byli, ať už pod Rakouskem-Uherskem, pod Německem, pak nás šoupli pod Rusko, což si dohodli pánové Churchill, Roose­velt a Stalin. Do toho jsme taky nemohli mluvit. Jako malá zemička vždycky budeme k někomu patřit, takže tohle já neřeším.

