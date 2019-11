Zima: Univerzita Karlova letos odmítla osm čínských univerzit, bojuje se o nového rektora | info.cz

„Z veřejných prohlášení paní profesorky Lomové jsem smutný, protože jejich výsledkem je jen další eskalace situace, kterou na univerzitě řešíme,“ míní Zima.

„Pokud jde o České-čínské centrum, paní profesorka Lomová seděla v mé pracovně u stejného stolu, u kterého teď vedeme rozhovor, a když měla nějaký problém, tak se to v zápisu objevilo. Jako například teď ke konci svého působení, když měla problém s jedním moderátorem konference. Byla přítomna diskusím v této platformě a znovu říkám, na univerzitě nepůsobil a nepůsobí Konfuciův institut, což je někdy také vnímáno jako určitý politický nástroj,“ uvádí dále rektor Univerzity Karlovy. Olga Lomová jej k rezignaci vyzvala v rozhovoru pro DVTV minulý týden.

„Byla to spolupráce, a to zdůrazňuji, s čínskými univerzitami a naše aktivity byly vzdělávací, šlo o konference, letní školy a další vzdělávání čínských studentů či učitelů. V minulosti jsme jednali i o vzdělávání úředníků, které se ale neuskutečnilo,“ popisuje Zima vztah univerzity k Číně.

Začátkem listopadu ale zpochybnil Univerzitu Karlovu jako nezávislou instituci novinář Tomáš Etzler. „Nehovořím o všech katedrách, nehovořím o všech školách, ale prostě já si myslím, že rektor Zima a jeho partička jsou zkorumpovaní lidé, kteří nedělají dobré jméno českému vzdělávacímu systému a Karlově univerzitě zejména,“ uvedl Etzler v rozhovoru pro Seznam zprávy, který původně vyšel s titulkem „Rektor Zima a jeho partička jsou zkorumpované lidé, čínští agenti po světě infiltrují univerzity, říká Etzler“.

Zima to ale pro INFO.CZ zcela odmítá: „Vnímám to jako velmi zlý útok, který je veden nejen na mě, ale na celé vedení naší univerzity. Žijeme bohužel v době, kdy se podobné lži a nesmysly dostávají do titulků novin a médií. I v Seznamu si asi uvědomili, že tohle bylo už hodně za hranou, protože titulek asi po hodině a půl zmizel (rozhovor je nyní dostupný s titulkem „Čína infiltrovala i české univerzity, má tady obrovský vliv, říká Etzler“ – pozn. red.). Jsou věci, kterými se lidé cítí velmi dotčeni. Pokud se útočí na mě, tak nechci říkat, že jsem si na to zvykl, ale budiž. Vede se tu ale boj možná o nového rektora, možná o všeobecné blaho a obětí se stává dobré jméno univerzity,“ dodává Zima.

Na podivné aktivity dnes zrušeného Česko-čínského centra upozorňovalo především Aktuálně.cz. „Česko-čínské centrum UK bylo založeno s úmyslem podpořit a koordinovat fakultní aktivity směřující ke spolupráci s akademickými institucemi Čínské lidové republiky. V důsledku negativní publicity, která se na centrum snesla a významně jeho obraz poškodila, mohou zcela nešťastně a nezaslouženě utrpět i aktivity připravované fakultami UK, což považuji za velmi nešťastné a nežádoucí,“ zdůvodnil tak svůj aktuální krok v tiskovém prohlášení rektor a ujistil, „že zrušení centra v žádném případě nebude mít žádný dopad na pokračování interního auditu, který aktuálně probíhá a na další možné kroky vyplývající z jeho závěrů“.

„Je nepřijatelné, aby někdo zneužíval důvěry rektora nebo Univerzity Karlovy tak, jako tomu bylo v případě pana Balabána a jeho kolegů. Budeme v této věci postupovat velmi tvrdě a nekompromisně. Pokud někdo selže a vytvoří si svoji vlastní firmu, která se jmenuje stejně jako místo, kde je zaměstnán, tak je to skandální a dotyčné osoby také z univerzity odcházejí. Nyní probíhá forenzní audit, a pokud bude shledáno porušení zákona, budeme touto nekompromisní cestou pokračovat, nevylučuji i podání trestního oznámení,“ říká k tomu dále Tomáš Zima v rozhovoru pro INFO.CZ.