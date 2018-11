Zimola si potřeboval uvolnit ruce, tak rezignoval. S Haškem začali boj o stranu, myslí si politolog

Zároveň podle něj není pravda, že by Jiří Zimola ve straně nic neprosadil. „Právě on se spolu s Janem Hamáčkem zasadil na minulém mimořádném sjezdu o to, aby ČSSD vstoupila do vlády Andreje Babiše. Přesvědčili tehdy většinu ve straně, že ČSSD ve vládě má větší šanci na přežití než mimo vládu. Na tom se s odchodem Jiřího Zimoly z vedení mnoho nemění. Proto ani nečekám změnu ve vládním angažmá ČSSD,“ uvažuje Znoj. Přitom je skoro jisté, dodává politolog, že se někteří tvrdohlaví odpůrci Babiše znovu ozvou, avšak hlavní střet ve straně se podle jeho názoru povede někde jinde.

„Bude to zápas o směřování strany mezi platformou Zachraňme ČSSD, která by stranu vydala do rukou Miloše Zemana, a mezi těmi, kteří chtějí svébytnou sociální demokracii, která si je vědoma své tradice a západoevropské orientace. V tomto konfliktu bude středová skupina kolem Jana Hamáčka na stejné lodi jako kritikové Andreje Babiše a hnutí ANO varující před nákazou středoevropské konzervativní revoluce,“ pokračuje Znoj ve svých úvahách a současnosti a budoucnosti sociální demokracie u nás.



V této souvislosti Znoj také připomíná, že se Zimola do konfliktu s vedením strany dostal, avšak nikoli kvůli programu, nýbrž kvůli personáliím. „Když vedení ČSSD trvalo na nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničí i přes nevůli prezidenta Zemana a neochotu premiéra Babiše, tak se Jiří Zimola poradil s prezidentem Zemanem a začal veřejně vystupovat s tím, že by ČSSD měla od této své nominace ustoupit,“ připomíná nedávné třenice politolog.

Zároveň si všímá toho, že byl Zimola o mnoho aktivnější v rámci již zmíněné platformy Zachraňme ČSSD. „A právě kvůli platformě se Jiří Zimola dostal do konfliktu s vedením, zejména když tlumočil názor, že by měli být vyměněni dva ministři za ČSSD, ač vláda teprve nedávno vznikla a Tomáš Petříček byl čerstvě instalovaný,“ říká Znoj a dodává: „Jiří Zimola byl sice prvním místopředsedou strany, ale postupně začal ve vedení prosazovat alternativní agendu, kterou by ČSSD chtěla naordinovat platforma Zachraňme ČSSD.



A pokud Zimola začal letošní rok v tandemu s Janem Hamáčkem, tak nyní, po odchodu z vedení strany, vytváří podle Znoje staronový tandem s Michalem Haškem. „Jinými slovy řečeno. Jiří Zimola si potřeboval uvolnit ruce, aby se distancoval od stávajícího vedení strany a na březnovém sjezdu mohl spolu s lidmi z platformy Zachraňme ČSSD usilovat o nejvyšší posty ve straně. Učinil tak nyní nikoli náhodou, jelikož právě běží okresní konference, později krajské a na nich se rozhoduje o pozicích v nových vrcholných orgánech strany, jako jsou ústřední výkonný výbor a předsednictvo,“ upozorňuje politolog.

Závěr je podle něj jednoznačný: „Tandem Jiří Zimola a Michal Hašek začínají svůj zápas o stranu opravdu od základů.“ Mezitím se vedení sociální demokracie dneska shodlo na tom, že místo Jiřího Zimoly bude stranu zastupovat místopředseda, poslanec a bývalý primátor Brna Roman Onderka. Nového statutárního místopředsedu se zbytkem lídrů zvolí sjezd příští rok v březnu. Zimola rezignaci na post prvního místopředsedy oznámil ve středu s tím, že považuje za nemožné, aby současné vedení ČSSD změnilo politiku strany.