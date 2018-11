Zimola teď bude kritizovat vedení ČSSD, chystá se na březnové volby, říká politolog Lukáš Jelínek

Jak číst rezignaci Jiřího Zimoly na post místopředsedy ČSSD?

Je to příprava na nadcházející sjezd strany v příštím roce, buduje si tak pozici ve straně. Bylo příznačné, že stál o to, aby se na posledním ústředním výboru hlasovalo o důvěře v něj. Předpokládalo se, že by důvěru nedostal a stal by se jakýmsi mučedníkem. K tomu nedošlo. V tuto chvíli skládá funkci místopředsedy a otvírá si prostor pro to, aby mohl být kritický ke stávajícímu grémiu a třeba se mu na příštím sjezdu postavil.

Nepředpokládáte tedy, že se jedná o definitivní konec Zimoly v sociální demokracii.

Říká, že je připravený znovu nastoupit, jedná se proto o reakci na současnou atmosféru, poukazuje na nemožnost prosazení některých bodů. Rozhodně to nebude útěk z boje. Jak on, tak celá platforma ,zachraňme ČSSD´, kterou reprezentuje, má poměrně silnou motivaci na prosazení svých zájmů. Jiří Zimola je natolik inteligentní politik, že by neoslaboval pozici svých spojenců a neskládal zbraně.

Jaká je Zimolova rezignace zprávou pro prezidenta Miloše Zemana?

Podle řady politologů je Zimola Zemanovým „člověkem v ČSSD“. Určitě se nejedná o žádné oslabení Miloše Zemana. Spíše je zajímavé, že prezident nedávno rozmlouval odstoupení z funkce místopředsedy Jaroslavu Foldynovi, což se mu podařilo. Jsem zvědavý, jestli podobný tah neučiní i k Jiřímu Zimolovi, nebo je to už mezi nimi předjednaný krok.

