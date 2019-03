ŽIVĚ: Kandidáti na nového šéfa lidovců se představují, Bělobrádka chce vystřídat i neznámý Jaroslav Vlach | info.cz

Lidovci si dnes odpoledne v Brně zvolí nového předsedu, vybírat budou mezi trojicí poslanců Janem Bartoškem, Marianem Jurečkou a Markem Výborným a členem lidoveckého krajského středočeského výboru a místopředsedou okresního výboru Praha-západ Jaroslavem Vlachem. Vítěz hlasování nahradí v čele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který zastává funkci od listopadu 2010, a stal se tak nejdéle sloužícím polistopadovým předsedou KDU-ČSL. Loni na podzim se rozhodl, že nebude znovu kandidovat, protože strana potřebuje novou dynamiku a on se cítí unavený a chce se věnovat rodině.

Dnes chtějí delegáti sjezdu v Brně vybrat nové předsednictvo a zástupce do nejvyššího stranického orgánu mezi sjezdy - celostátní konference. V sobotu bude sjezd na brněnském výstavišti pokračovat diskusí o změně stanov a směřování politiky KDU-ČSL. Představí se také lidovečtí kandidáti pro květnové volby do Evropského parlamentu.

Bělobrádek: Lituji spolupráce s Babišem

Končící předseda lidovců Pavel Bělobrádek lituje podle svých slov nevydařeného projektu koalice s hnutím STAN před volbami v roce 2017 i spolupráce s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). KDU-ČSL se podle něj ale poučila a chyby neopakovala při složitých jednáních po volbách, z nichž vzešla současná menšinová vláda ANO a sociálních demokratů. "Potvrdili jsme, že jsme se poučili a že nechceme opakovat stejnou chybu," uvedl dnes Bělobrádek v projevu k delegátům brněnského sjezdu KDU-ČSL. Lidovci neustoupili od podmínek, které před volbami přijali, řekl.

Kompromisem už podle Bělobrádka bylo lidovecké angažmá v Sobotkově vládě. Uvedl, že nyní by už nepřijal, aby ve vládě mohl zasednout člověk bez lustračního osvědčení - Andrej Babiš. Samotné fungování této vlády bylo pro něj nemilým překvapením. "Netušili jsme, že je možné, aby podaná ruka nic neznamenala, že elementární slušnost se nenosí. Byli jsme překvapeni stylem, ale i obsahem jednání, nebyli jsme připraveni, co všechno je možné. Agresivita, lži, podrazy, to jsme zažili," popsal období, kdy byl vicepremiérem. Poznamenal, že tehdy byli lidovci "možná trochu naivní", na druhou stranu to podle něj byla dobrá zkušenost a poučení pro další jednání.

"Ukázali jsme, že o hodnotách nejenom mluvíme, že principy dodržujeme a že jsou limity, které nepřestoupíme nikdy," uvedl k jednáním o vládní koalici po volbách roku 2017.

Nevydařená koalice s hnutím STAN podle Bělobrádka lidovce poškodila a krach projektu přičítá mimo jiné svému špatnému odhadu. "Došlo k poškození strany, měl jsem to být já, kdo měl jasně situaci analyzovat, že většinově o tom nejsme přesvědčeni," konstatoval s tím, že i tato chyba ho dovedla k rozhodnutí do čela strany už nekandidovat. Za dobré rozhodnutí naopak má, že neodstoupil ihned po volbách a lidovce dovedl k řádnému sjezdu. "Předčasný sjezd by mohl rozkolísat citlivý ekosystém naší strany," uvedl s tím, že čas dostali kandidáti na předsedu na přípravu a lidovci unikátní možnost je "grilovat".

Novému vedení, které dnes bude na sjezdu zvoleno, popřál, aby bylo schopno zachovat někdy chladnou hlavu. "Invektivy od politických soupeřů, nám nepříliš nakloněných médií nebo od trollů prostě přicházejí. Není to snadné, ale patří to k životu," řekl Bělobrádek. Vedení má být podle něj uvážlivé, ale rozhodné. "Aby nedělalo ukvapené závěry, ale když je potřeba, aby dokázalo bouchnout do stolu," doplnil.

Strana má být podle něj hrdá a optimistická, držet se tradicí, ale i moderních a chytrých řešení. Má řešit konkrétní problémy lidí a být stranou hodnot, které jsou moderní už tisíce let, ale která také má ruku na tepu doby. Lidovci podle Bělobrádka musejí chtít vítězit, ale nevyužívat k tomu jakékoli prostředky. Mají být trpěliví a pokorní.

Poznamenal také, že pokud KDU-ČSL příští rok neuspěje v krajských a senátních volbách, finanční tlak na stranu bude extrémní. Zatímco roste průměrná mzda a inflace, příspěvky od státu jsou stále stejné, řekl končící předseda. Delegáty požádal, aby se zamysleli, zda nepoužívat trvalý příkaz a neposílat třeba 50 až 100 korun měsíčně.

Fiala: Pojďme spolupracovat

Předseda ODS Petr Fiala pak na sjezdu vyzval ke spolupráci obou stran. Zmínil jak volby do Sněmovny a Senátu, tak i volby krajské a prezidentské. Podle něj by strany měly otočit Českou republiku správným směrem a vrátit politice a vládě smysl a důstojnost. Podle Fialy je úkolem zabránit v dalších letech koalici ANO, ČSSD a také komunistů. O potřebě spolupráce mluvili i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a první místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.

Fiala byl jedním z hostů, který na sjezdu vystoupil. "Naše podstatná a hlavní ambice do příštích parlamentních voleb musí být otočit Českou republiku správným směrem. Do tohoto zápasu bychom měli jít v co nejužší spolupráci a měli bychom zvítězit," uvedl Fiala.

Podle něj se spolupráce obou stran prokázala už v minulých senátních volbách. "Společně jsme uchránili Senát. Můžeme v něm leccos prosadit společně a taky společně zabránit mnohým nesmyslům," zdůraznil Fiala.

Strany by podle něj měly spolupracovat příští rok v krajských volbách, což považuje za přípravu na sněmovní volby o rok později. Fiala zmínil také prezidentské volby. "Měli bychom být dostatečně moudří a zodpovědní, aby po příštích prezidentských volbách usedl na Hrad prezident, pro kterého budou tři pilíře moderní politiky nepřekročitelné," řekl Fiala. Jako tři pilíře zmínil svobodu a demokracii, příslušnost k Západu a silnou a moderní tržní ekonomiku.

Fiala také mluvil o vládě. "Česko obchází strašidlo komunistů, kteří jsou znovu u moci. Česko řídí nějaká levice. Naším úkolem je zamezit dalším čtyřem letem koalice ANO, ČSSD a komunistů," dodal Fiala. Menšinovou vládu tvoří ANO a ČSSD, její vznik umožnila podpora komunistů.

V neděli si KDU-ČSL v Brně připomene 100. výročí založení strany. Ustavující zemský sjezd ČSL v Čechách se konal 5. a 6. ledna 1919 v Praze. Na Moravě se zemský sjezd poprvé sešel v Brně o tři týdny později. Nyní je KDU-ČSL s více než 22 tisíci členy druhou nejpočetnější stranou české politické scény. Každý rok nicméně přichází kvůli úmrtím lidovci o zhruba tisíc členů. Nových členů se od roku 2010 přihlásilo 3300, byli to hlavně mladí lidé. Věkový průměr členské základny KDU-ČSL se nyní pohybuje kolem 65 let.