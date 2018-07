ŽIVĚ: Šéfové soudů jednali se Zemanem, Šámal se omluvil za průtahy v kauze H-System

Předsedové Ústavního soudu Pavel Rychetský a Nejvyššího souduPavel Šámal odpoledne dorazili na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Hrad oba zástupce vrcholných soudů pozval ke konzultaci kvůli případu H-Systemu, kvůli kterému prezident zpochybnil tuzemskou justici. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se po schůzce veřejně omluvil za to, jak dlouho kauza, ve které lidem hrozí ztráta bydlení, trvá. Šámal se vyslovil pro to, aby do případu vstoupil stát a odškodnil poškozené. Níže sledujte přímý přenos.