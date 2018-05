Zlínský krajský soud zprostil obžaloby Mahslona z kauzy daňových úniků při obchodech s řepkovým olejem

Krajský soud ve Zlíně dnes v kauze daňových úniků při obchodech s řepkovým olejem a hutním materiálem pravomocně zprostil obžaloby Zdeňka Mahslona. V případu bylo obžalováno osm lidí a dvě firmy, u kterých odvolací soud už dříve potvrdil jejich zrušení. Šest mužů si u něj v září 2016 vyslechlo tresty od pěti do deseti let, další, mezi nimiž byl i Mahslon, dostali podmínku.

Daňové úniky justice vyčíslila u obžalovaných různě, od několika milionů až po 183 milionů korun. Mahslon, který podle spisu patřil mezi nejníže postavené členy skupiny, uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu, který v jeho případě rozsudek zrušil a vrátil do Zlína.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu překročil odvolací soud svá oprávnění v hodnocení důkazů. Zatímco vrchní soud uložil osmapadesátiletému Mahslonovi podmínku, prvoinstanční krajský soud před tím Mahslona osvobodil. Opětovné zproštění obžaloby dnes navrhli jak Mahslonův obhájce, tak i státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová. Uvedla sice, že je o Mahslonově trestné činnosti přesvědčena, ale ocitla se prý v důkazní nouzi. Soud následně návrhům vyhověl.

Mechanismus krácení daně vymysleli podle obžaloby Marcel Juřica s Jiřím Dvouletým. Další významnou postavou byl zřejmě Pavel Šenk, který obchody organizoval a řídil, úkoloval jednatele ostatních společností a sjednával nákup řepkového oleje a hutního materiálu v cizině.

Recidivista Juřica si na základě rozsudku vrchního soudu odpykává souhrnný desetiletý trest, Dvouletý sedm let a Šenk šest let vězení. V případu byli odsouzeni i Roman Fridrich na 5,5 roku a Jiří Něstreljajev a Robert Tilchert, oba na pět let vězení. Další obžalovaný, Jaromír Ptáček, vyvázl u odvolacího soudu s podmínkou. Soud u několika obžalovaných vynesl také tresty zákazu činnosti, peněžité tresty a tresty propadnutí majetku.

Obžaloba zachycuje případy od září 2011 do zásahu policie v únoru 2013. Muži v úmyslu zkrátit daň vytvořili řadu obchodních společností, jejichž pomocí uskutečňovali nákupy řepkového oleje a hutního materiálu. Nakupovali zboží z Polska, Slovenska a Německa. Přes uvedené společnosti však obchodovali se zbožím fakturačně a neodváděli řádně daň. Obžalované společnosti Mystery Group a JiMa Trade měly podle žalobce tyto činnosti zastřít. Muži tedy profitovali z nezdaněného zboží. Trestná činnost se odehrávala především ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Dovolání u Nejvyššího soudu podali v souvislosti s předloňským rozhodnutí vrchního soudu také Juřica, Dvouletý a Fridrich. V jejich případě však bylo odmítnuto.