Zlořád jménem komunisti, nejhůř placená práce. Nejlepší rozhovory z Česka v roce 2017

Některých rodin se historické události dotknou jen zlehka. Rodinu Zdeny Mašínové ale zasáhly téměř všechny zlomové okamžiky 20. století. Její otec byl legionářem v Rusku, za druhé světové války se pak angažoval v odboji. Její bratři se zase účastnili protikomunistického odboje a za dramatických okolností utekli na Západ, matka zemřela ve vězení. Jak na svou rodinu Zdena Mašínová vzpomíná? Proč podle ní měla být komunistická strana zakázaná? A jak vnímá dnešní politickou scénu? Čtěte rozhovor.

Otce zabili nacisté, matku komunisté. Ten zlořád jsme po revoluci měli zakázat, tvrdí Mašínová

Jedním z poražených končícího roku je na domácí politické scéně ČSSD. Strana nedokázala voličům prodat své úspěchy, její pověst poškodily spory s koaličními partnery. Po chaotickém období, kdy Bohuslav Sobotka podával a nepodával demisi, odvolával Andreje Babiše z postu ministra financí a nakonec odstoupil z pozice předsedy strany, se už sociální demokraté nestihli vzpamatovat. Co se stranou děje? O tom jsme si povídali s mužem, který dovnitř ČSSD vidí jako málokdo. Radil totiž hned několika jejím předsedům.

Vlivný poradce ČSSD: Strana je zdevastovaná a nikdo ji neřídí. Chovanec je nebezpečný

Do roku 2018 Česko vstupuje s velkou výzvou, hned v prvním pár týdnech bude volit nového prezidenta. Jaký by byl ten ideální? O tom ve své knižní prvotině přemýšlí Standa Biler, o jehož díle se už teď mluví jako o generačním románu. Proč naše politické strany nejsou schopny přijít s ničím, co by tu za posledních asi patnáct let už nebylo? Čeká nás skutečně už zase pád Říma? A jak s tím souvisí alkoholismus, Václav Klaus s Milošem Zemanem a náš strach ze smrti?

Klaus a Zeman nás mentálně zdevastovali úplně stejně jako Husák a Jakeš, tvrdí Standa Biler

V továrně za pásem, v drůběžárně, v třídírně odpadu, za kasou v supermarketu. Novinářka Saša Uhlová si v utajení prošla těmi nejhůř placenými zaměstnáními v Česku a sérií svých reportáží způsobila rozruch. Kdy pochybovala, jestli onu práci zvládne? Kde to pro ni bylo nejhorší? A jak se naše společnost dostala do stavu, kdy ti, jejichž práci potřebujeme každý den, jen těžko vyžijí?

Novinářka pracovala mezi nejhůř placenými: Už na nic nemají sílu, nemůžou si skoro ani nakoupit

Přílišný optimismus a sázka na to, že další ekonomické krizi můžeme jednoduše zabránit, se stanou naším kamenem úrazu. Budou totiž jedním z důvodů, proč tato krize bude ještě hlubší, než ta z roku 2007. "Opatření, která tu máme, krizi nezabrání. Ta jsou kontraproduktivní a hloupá, nezapadají do sebe," tvrdí v rozhovoru pro INFO.CZ bývalý pověřený guvernér České národní banky, ekonom Pavel Kysilka. Bývalý generální ředitel České spořitelny se v rozhovoru rovněž zamýšlí nad současnou migrační krizí, problémy českých ministrů školství či nad tím, zda nás stroje připraví o práci.

Uprchlíci nejsou mladí muži s iPhony, kteří míří do Evropy za štědrými sociálními dávkami. Alespoň to tvrdí dvě Češky, které mají s dobrovolnickou prací v uprchlických táborech zkušenosti. Vrátily se ze srbského Adaševci. Zde stovky uprchlíků čekají, až se jim otevře cesta na Západ. A někteří zde tráví dlouhé měsíce ve velkých stanech pro 150 lidí. „Lidé jsou tam týdny bez jakéhokoli vyžití i jisté budoucnosti. Je velice náročné tam vydržet. Je to podle mě časovaná bomba,“ vyprávěla Lucie Karmová.

Sociální sítě se staly věrným společníků většiny Čechů. Stále víc to platí i o politicích, kteří se jich postupně učí využívat. Jedním z nejvýraznějších na facebooku a instagramu je bezesporu Dominik Feri z TOP 09. V množství followerů se k němu ale přibližuje v širší veřejnosti méně známý Radim Hejduk z ČSSD. Jak se může z internetové osobnosti stát osobnost politická?