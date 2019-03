Změny ve vládě? Babiš chystá zajímavý tah. Ve hře je ministerstvo průmyslu i vicepremiér

Když premiér Andrej Babiš v úterý odlétal do Washingtonu na návštěvu Bílého domu, na palubě vládního speciálu nechyběl ani místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a dlouholetý šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Ten v poslední době doprovází Babiše velmi často a podle informací INFO.CZ by se mohl v blízké době stát novou výraznou „byznysovou" tváří celé vlády.

Havlíček by podle důvěryhodných informací INFO.CZ mohl v dohledné době vystřídat současnou ministryni průmyslu Martu Novákovou, která se mimo jiné nedávno postarala o rozruch výroky, které se týkaly dat v mobilních telefonech. Ve hře je ovšem i varianta, že by se zástupce malých a středních podniků stal rovnou i vicepremiérem.

Sám Havlíček případný vstup do vlády zatím komentovat nechce. „Teď děláme inovace a strašně se tomu věnujeme. Potřebujeme nejenom v Americe, ale i v ostatních zemích představovat Česko jako zemi budoucnosti. Dostat inovační strategii do realizační podoby je nesmírně náročné,“ uvedl při návštěvě Washingtonu.

Premiér je podle svých slov s prací šéfa asociace velmi spokojený, byť jeho jmenování do vlády „zatím není na stole“. „Celý život se snažím kolem sebe hledat lidi, kteří jsou schopnější než jsem já. Jsem velice rád, že pan Havlíček velice zásadně pomohl odřídit Radu pro vědu, výzkum a inovace, která má dnes velkou váhu. Je to zároveň i předseda Asociace živnostníků a malých a středních podniků. Je to člověk, který mi zásadně pomáhá, ale má svůj byznys,“ dodal.

Od Babiše by každopádně šlo o velmi zajímavý tah, protože Havlíček je v byznysové komunitě dlouhodobě respektovaný a podnikatelé by takovou osobnost ve vládě nepochybně přivítali. Podpořilo by to i snahu vládního hnutí ANO zaměřit se více na podporu živnostníků.

Havlíček premiéra doprovází dlouhodobě, ve Washingtonu má ovšem aktivnější roli. Babiš se dnes v metropoli Spojených států setkal se zástupci americké obchodní komory, kde s Havlíčkem prezentoval českou inovační strategii. Havlíček přitom nebude podle informací INFO.CZ chybět ani přímo na jednání s Trumpem, které se uskuteční ve čtvrtek, a rovněž na jednání s americkými investory.