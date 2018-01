Zprávu OLAF poskytne ministerstvo financí jen dvěma poslancům. Veřejnosti ji oficiálně neukáže

Ministerstvo financí poskytne zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k dotacím na Farmu Čapí hnízdo dvěma poslancům. Ti jí ale nebudou moci dále zveřejňovat. S plošným zveřejněním zprávy však ministerstvo nepočítá. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Sněmovna má rozhodovat o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) v souvislosti s Čapím hnízdem k trestnímu stíhání příští týden.

„V pondělí podepíši právní analýzu, která umožní zprávu těmto poslancům vydat," řekla. Podle ní poslanci mají dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny na získání zprávy nárok, a proto jim jí MF poskytne. Jiný právní výklad je podle ministryně u žádosti dvou senátorů.

Ministerstvo podle Schillerové dostává ročně několik zpráv OLAF a nikdy žádnou nezveřejňovalo. Po obdržení zprávy k Čapímu hnízdu jí ihned předalo orgánům, které měly právní zájem na jejím získání. Zveřejnění zprávy Nejvyšší státní zastupitelství nedoporučilo s tím, že by mohlo ohrozit trestní stíhání. Zprávu již ale získaly a zveřejnily Hospodářské noviny.

Podle premiéra a předsedy hnutí ANO Babiše není OLAF nezávislý a jeho kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná jak v Česku, tak v Bruselu. V dnešním pořadu televize Prima naznačil, čím bude argumentovat v úterý ráno na tiskové konferenci, kterou svolal těsně před jednání mandátového a imunitního výboru o jeho vydání ke stíhání. Opět zopakoval, že se ničeho nedopustil, jde o kauzu na objednávku, která poškozuje jeho rodinu.

1080p 720p 360p REKLAMA Co je OLAF a jakou váhu má jeho zpráva? autor: Martin Bartkovský

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda píše o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy při žádosti by tak mohl být hodnocen jako podvod.

OLAF ve zprávě také uvádí, že anonymní vlastnická struktura Čapího hnízda byla v době čerpání dotace v rozporu se zásadou transparentnosti, která platí pro čerpání peněz z evropských fondů. Babiš už dříve řekl, že farmu prostřednictvím akcií na majitele vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky. To se však podle úřadu nedá spolehlivě prokázat.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.