Způsobuje válečné trauma až návrat domů? Válečný reportér popsal, proč potřebujeme tlupu | info.cz

Varování před „tribalismem“, tedy kmenovým smýšlením, patří dnes k oblíbeným řečnickým obratům. Ale co prožívá člověk, který je skutečně součástí kmene? Na to odpovídá americký válečný reportér Sebastian Junger ve své knize Kmen: všichni chceme někam patřit (Brno : BizBooks, 2017).

Krátká překvapivá myšlenka, která válečnému reportérovi Jungerovi otevřela dveře do mnoha diskuzních pořadů, zní: Válečné trauma (posttraumatická stresová porucha, PTSD) možná není ani tak způsobeno zážitkem boje, ale prostředím, do kterého se veteráni navracejí. Nikoliv frontou, ale zázemím. Procento vojáků, trpících PTSD, se úměrně zvyšuje vzdáleností bojiště od domova. A naopak nepřímo úměrně zvyšuje vzhledem k míře zapojení celé společnosti do konfliktu.

V Izraelské armádě, bojující obvykle přímo za humny za účasti většiny obyvatelstva, se PTSD téměř nevyskytuje. Vzácné je ale i u kmenových válek v Africe. PTSD nebylo příliš časté u veteránů druhé světové války, která zasahovala celou americkou společnost. U „menších“ válek – jako Vietnam nebo současný Afghánistan – je nepoměrně častější. A to i u nijak zvláště bojově exponovaných jednotek.

Chlad v zázemí

Junger byl jako reportér po několik měsíců nepřetržitě zařazen s malou skupinou vojáků na předsunuté pozici v Afghánistánu. Vychází tak z vlastní zkušenosti: Po návratu z konfliktu bolestně postrádal neustálou fyzickou přítomnost té malé skupiny lidí. V civilu mu chybělo vědomí, že na jeho jednání v každém momentu závisí život členů jeho „tlupy“. A stejně tak vědomí, že každý člen tlupy je za něj připraven položit život.

Junger shledal, že v Afganistanu poprvé okusil zkušenost, na kterou je lidský mozek původně stavěn: Život v úzce spolupracující, těsně vzájemně závislé skupině 15–30 osob. Způsob života, kterým žil lidský druh po větší část své historie. Po návratu z Afganistanu jemu i vojákům, se kterými válku prožíval, nejvíce chyběla hloubka a intenzita mezilidských citů. Jak víceméně přímo konstatuje, v civilu prostě mezi lidmi nebylo tolik lásky, jako ve válce. Vojáky podle Jungera ničí hlavně chlad prostředí, do kterého se vrátili, nikoliv situace ohrožení a násilí, ve kterých se ve válce nacházeli.

Text vyšel na Konzervativních novinách. Čtěte pokračování zde >>>