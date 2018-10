Zrušení karenční doby ukázalo, že vládní koalice funguje, říká ministryně Maláčová

Dneska se vám podařilo ve sněmovně prosadit zrušení karenční doby. Jednu chvíli se situace ale jevila tak, že čelíte obstrukci pravicové opozice…



Vypadalo to tak. Myslím si ale, že šlo o technicko-legislativní nedorozumění. Nakonec se to podařilo velmi rychle vyřešit. A jsem velmi ráda, že to pak bylo stvrzeno velmi silným výsledkem. Pro zrušení karenční doby hlasovalo 128 poslanců.



Jak hodnotíte debatu, která hlasování předcházela? Především zástupci TOP 09 a ODS návrh ostře kritizovali. Zároveň muselo každého zaujmout, že z hnutí ANO prakticky nikdo nevystoupil na obhajobu návrhu…



Debata je vždycky důležitá. A tak, jak jsem sledovala první, druhé a třetí čtení, nebo výbory, tak mne to nepřekvapilo. Myslím si ale, že je to dobře. Důkladná debata není nic, čemu bychom se bránili. Zároveň se mi potvrdilo, že okolo karenční lhůty panuje obrovské množství mýtů.

Například?



Záležitosti typu, že karenční lhůta vede zaměstnance k větší odpovědnosti za své zdraví. Anebo že je motivuje po sebe více dbát a pečovat. Případně že si mohou našetřit na dobu případné nemoci. My jsme to propočítávali, zjednodušeně řečeno nám z toho vyšlo, že by zaměstnanec musel být patnáct měsíců zdraví, aby si pak mohl dovolit kompenzovat první tři dny nemoci. Přitom všichni víme, že průměrně není lidský organizmus tak zřídka nemocný. V diskusi toho zaznělo víc, vždycky jsme se to snažili věcně vyvracet.



Chvílemi to dokonce vypadalo, že se na půdu sněmovny vrátil pravo-levý ideově ukotvený střet…



Ano, tak jak to máme rádi…



Co ale tedy to hnutí ANO? Jak hodnotíte fakt, že nikdo z jejich klubu nevystoupil a návrh nepodpořil?



Hnutí ANO hlasovalo v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády, a to je to, co se počítá. Je potřeba to ocenit, je to důležité. A my jsme rádi, že to tak dopadlo.



A pokud bych se zeptal, zda jste to hladce prosadili také v koalici, odpověď by zněla jak?



Odpověď by zněla ne. Je ale potřeba říct, že nejsme Národní fronta, všichni máme rozdílné názory a proto je dobře, že mohou v každé debatě zaznít. Avšak důležité je, a co se ve finále počítá, je, že koaliční partner hlasoval – a já si toho velmi cením – v souladu s koaličním programovým prohlášením



V každém případě šlo o jeden z několika zásadních programových bodů, kvůli kterému jste vstoupili do vlády. Jaké budou následovat?



Další na řadě bude zálohované výživné. A zákon o bydlení. To je – aspoň myslím – z těch třaskavých témat skoro vše.



Tím myslíte zákon o sociálním bydlení?



O bydlení. Za dobu, co vedeme diskusi o sociálním bydlení, se nám tady stává bydlení obrovským problémem ve svém celku. Dneska už to není zdaleka problém pouze sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, ale se to už i lidí, které lze označit za střední třídu. A proto potřebujeme hovořit o dostupném bydlení obecně. Hovořit už dneska musíme o všech skupinách obyvatelstva, pro které se stává bydlení finančně těžko dostupné. Nechci ale mluvit, v čem máme rozpory. Na dnešním hlasování se ukázalo, že navzdory názorovým rozdílům koalice funguje. Formulovala bych to asi takhle: potvrdilo se, že kompromis je denním chlebem politiky.



Takže mi z toho vychází, že vstupu do vlády jako sociální demokraté nelitujete?



Pokud se nám bude i nadále dařit tímto způsobem, pokud budeme schopni i nadále prosazovat naše klíčové priority, tak to bylo bezesporu správné rozhodnutí. Koalice funguje a sociální demokracie prosazuje svoje priority.



Když jsme spolu mluvili naposledy, mimo jiné jsem se ptal, zda není nevýhoda, že nemáte v rámci strany silnou politickou pozici, o kterou byste se mohla v kritických chvílích opřít. Blíží se přitom volební sjezd ČSSD. Možná je to předčasné, přesto: neuvažujete o kandidatuře do vedení strany?



Zatím jsem o tom neuvažovala.