Zrušení plateb za státní pojištěnce je zbožným přáním Schillerové. Babiš to neskousne

"Pan premiér jednoznačně řekl, že toto prosazovat a podporovat nebude," řekl Kubek. Jeho slova potvrdil premiér ČTK v SMS zprávě.

Návrh odmítá ministerstvo zdravotnictví i zdravotničtí odborníci. Podle Kubka by systém veřejného zdravotního pojištění destabilizoval. "Pokud je někde problém, tak v tom, že stát platí za státní pojištěnce málo. Za jednoho důchodce, dítě nebo nezaměstnané je to pouze čtvrtina toho, co je odvod z průměrné mzdy," dodal.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o návrh Schillerové, který vzešel z pracovních debat. "Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru má jiný návrh na automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Jsou to nějaké interní debaty zatím, není ani žádný legislativní návrh, nic podobného, takže určitě se o tom ještě debaty povedou," řekl novinářům při příchodu na jednání vlády.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) míní, že by návrh znamenal snížení daní pro miliony lidí. Zároveň je ale podle něj nutné kompenzovat výpadek rozpočtu, který by činil 100 miliard. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) poznamenal, že Schillerová ještě svůj návrh dostatečně nepředstavila. Sociální demokracie podle něj s modelem probíraným v médiích nesouhlasí.

Stát letos za svého pojištěnce odvádí 1018 korun měsíčně. Loni to bylo 969 a předloni 920 korun. Meziroční nárůst je asi 3,5 miliardy korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro živnostníky letos činí 2208 korun a pro lidi bez zdanitelných příjmů 1803 korun. Loni to bylo u živnostníků 2024 korun a pro osoby bez příjmů 1647 korun. Celkově letos systém veřejného zdravotního pojištění bude hospodařit podle odhadů asi se 320 miliardami korun. Peníze přerozdělí zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče.